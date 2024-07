Bakan Kurum açıkladı: Deprem bölgelerinde her hangi bir tasarrufumuz yok

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, milletvekilleri, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda kişinin katıldığı toplantıda, Adıyaman’ı gözleri gibi, kalpleri gibi yanında tuttuklarını ve Adıyaman’ı ayağa kaldırmak için her şeyi yaptıklarını dile getirdi.



Bakan Murat Kurum, “Deprem bölgesi en önemli gündem maddemiz. Ve bu noktada bu işler bitene kadar Adıyaman’ın yüzü gülene kadar biz hep bölgede ekip arkadaşlarımızla birlikte Adıyamanlı kardeşlerimizle birlikte bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz dedik. Bizlerde göreve gelir gelmez bu sözü tutmak yapılan işleri yerinde incelemek için önce Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve ardından da bugün Adıyaman’ımızdayız. Tek gündemimiz deprem bölgesini ayağa kaldırmak olacak. Kaybedecek bir saniyemiz dahi yok. Biz sözünü tutmuş sözünü gerçekleştirmiş cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldır. Aziz milletimize ne söz verdiysek o sözleri tutmuş kadrolarız. Allah’ın izniyle Adıyaman’ımızın da destekleriyle bu sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Bizim sözümüz yerde kalmaz. O yüzden bölgemizin yarınlarına siyaset üstü bir anlayışla bakıyoruz ve burada depremin yaralarını sarmak burada şehrin ihtiyaçlarını gidermek için de kimseyi hiçbir ilimizi hiçbir ilçemizi birbirinden ayırmıyoruz ayırmayacağız.



14 Milyon vatandaşımızı burada ihtiyaçlarını gidermek için tüm yerel dinamiklerle birlikte şehri acil öncelikli ihtiyaçları olmak üzere bütün ihtiyaçları inşallah hep birlikte yapacağız. Şu anda 21 yüzyılın en büyük konut dönüşümü deprem dönüşümü gerçekleşmektedir. Bugün sadece Adıyaman'a baktığımızda İndere bölgesinde yaklaşık 20 bin bağımsız bölümlük neredeyse bir burada 60-70 bin vatandaşımızın yaşayacağız bir yer inşa ediyoruz. 2025 Yılın sonuna geldiğinde de inşallah Adıyaman'da evine girmeye hiçbir depremde de kardeşimiz kalmayacaktır. Biz Adıyaman’ı her zaman gözümüz gibi kalbimiz gibi yanımızda tutuyoruz, seviyoruz Adıyaman'da kardeşlerimiz her zaman bizim yoldaşımız oldu, yol arkadaşımız oldu. Biz de Adıyaman'a hizmet etmekten onur duyuyoruz. Adıyaman'ın ne talebi varsa Adıyaman'ın ne ihtiyacı varsa cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ihtiyaçları teker teker gideceğiz. Deprem bölgesinde herhangi bir tasarımımız yok ihtiyaç neyse yapılması gereken neyse bu işlere hızlı bir şekilde yapacağız. Devletimizin kudretiyle inşallah milletimizin desteğiyle duasıyla biz deprem bölgemizi Adıyaman’ımızı hem hızlı bir şekilde inşallah ayağa kaldırıyoruz” diye konuştu.



Bakan Kurum aynı zamanda Adıyaman’da yapılması planlanan meydan projesi hakkında da bilgiler verdi. Yapılan toplantı daha sonra basına kapalı bir şekilde devam etti.