Bakan Karaismailoğlu: Uçan taksileri göreceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Önümüzdeki 10 yılda, insansız hava araçlarının çok daha gelişeceğini göreceğiz. Havayolu ulaşımında çevre hassasiyetinin gereği olarak elektrikli ve hatta güneş enerjili uçaklar gündemimizde olacak. Bunun yanında çok katlı uçaklar yaygınlaşacak. Uçan taksileri de artık göklerde görmeye alışacağız" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kapadokya Üniversitesinin düzenlediği ’Havacılıkta Gelecek ve Gelişen Teknolojiler Çalıştayı’na video konferans yöntemiyle katılarak, ’Önümüzdeki On Yılı Öngörmek’ konulu konferansın açılış konuşmasını yaptı. Karaismailoğlu, bakanlığın vizyonunu belirleyen adımlarda mutlaka üniversitelerle iş birliği yaptıklarını, onların akademik görüş ve bilgilerine başvurarak ilerlediklerini belirtti. Türkiye’de geleceğe yönelik ekonomik hedeflerin temellerinin atılması, yerli ve yabancı yatırıma ortam hazırlanmasının, ulaştırma ve haberleşmede çağdaş bir alt yapı kurmaktan geçtiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Projelerin dijitalleşen dünyanın gereklerine uygun şekilde teknolojik açıdan gelişmişliğini sağlamak, akıllı otoyollar, limanlar, havaalanları inşa etmek de bizim en önemli işimiz. Faaliyet alanımızı yük, insan ve veri taşımacılığı olarak aldığımızda, tüm bu süreçlerde akıllı, hızlı, verimli ve katma değerli bir altyapı kurarak aslında siz değerli gençlerimize hizmet ettiğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.



’STRATEJİK ADIMLAR TÜRKİYE’Yİ REKABETÇİ ÜLKE HALİNE GETİRDİ’



Karaismailoğlu, hem hazinenin kaynaklarıyla hem özel sektör iş birlikleri ile tüm olanakları seferber ederek pek çok işi tamamlamak durumunda olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:



"Böylelikle önümüzdeki 10 yıllarda her anlamda büyüme fırsatlarına açık, tüm ulaşım ve haberleşme modlarında dünya ile entegre olmuş, kendi teknolojilerini üreten, insanına ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş dünyadaki tüm imkanları sağlamış, doğu ve batı arasında kalkınmayı eşit dağıtmış bir Türkiye olacağız. Yük, insan ve veri taşımacılığında inovasyon refleksine sahip olan ve lojistik kaslarını geliştirebilen ülkeler, bugünün ve geleceğin oyun kurucu ekonomileri olacaklar. Bu dönüşümü görerek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 19 yıldır attığımız stratejik adımlar ve özellikle havacılık sektöründe kazandığımız güç, Türkiye’yi de rekabetçi bir ülke haline getirdi."



’İSTANBUL HAVALİMANI, THY’NİN GÜÇLENMESİ İÇİN YERİNDE BİR ADIM’



Gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotalarının üzerinde yer alan Türkiye’nin, bugün dünya havacılığının en önemli oyuncularından biri olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu:



"Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştık. 2003-2020 yılları arasında tam 88,5 milyar TL’nin üzerinde havacılık yatırımı gerçekleştirdik. 2003 yılında 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımız, bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştiriliyor. Çukurova, Tokat, Rize-Artvin, Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanlarımız tamamlandığında aktif havalimanı sayımız 60’a çıkacaktır. Önümüzdeki dönemde ayrıca Kapadokya havalimanımızın terminal binasını da yenileyeceğiz. 2003 yılında 50 ülke ile 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 127 ülkede 329 noktaya ulaştık. 2003 yılında 81 olan Hava Ulaştırma Anlaşması yaptığımız ülkelerin sayısını 173’e çıkardık. Ülkemiz, dünya ve Avrupa havalimanları toplam yolcu sayısı sıralamasında; 2018 ve 2019 yıllarında dünyada 10’uncu sırada yer aldı. Avrupa ülkeleri arasında ise 2019 yılında 5’inci sıraya yerleşti. Yola çıkarken, ’Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak’ demiştik. Bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdiğimizi bugün artık gururla söyleyebiliyoruz. Bugün ülkemiz, özellikle de İstanbul, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiş durumdadır. Göklerdeki küresel markamız Türk Hava Yollarının daha da güçlenebilmesi için İstanbul Havalimanı çok yerinde bir adım olmuştur."



’UÇAN TAKSİLERİ GÖKLERDE GÖRMEYE ALIŞACAĞIZ’



Karaismailoğlu, son yıllarda havayolu yük taşımacılığında da iddialarını ortaya koyduklarını belirterek, şöyle dedi:



"2010 yılı itibarıyla yıllık olarak sunulan taşıma kapasitemizi 511 bin tondan, 2019 yılsonu itibarıyla yüzde 390 oranında artırarak 2,5 milyon tona çıkardık. 2015 yılı itibarıyla toplam 10 adet kargo uçağına sahip iken, bugün toplam 25 kargo uçaklı filomuz var. 2015 yılı itibarıyla toplam 47 kargo destinasyonuna uçan kargomuz bu sayıyı 2019 yılı itibarıyla 88’e ve 2020 yılı ekim ayı itibarıyla ise 95’e çıkarmıştır. 2015 yılı itibarıyla dünya hava kargo firmaları arasında 15’inci sırada yer alırken, 2019 yıl sonu itibarıyla 6’ncı sıraya yükseldik. Bu dönemde, Türkiye’nin uzayda da söz sahibi olabilmesi için uydu çalışmalarımıza hız verdik. Bu yılın ocak ayında Türksat 5A haberleşme uydumuzu başarı ile uzaya gönderdik. Türksat 5B’yi de yıl içinde göndereceğiz. İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’nın ülkemizdeki entegrasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Türksat 6A da 2022’de uzaydaki yerini alacak. Havacılık sektöründeki bu denli büyük yatırımlarımıza rağmen, daha yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz. Akıllı ve otonom ulaşım sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte önümüzdeki 10 yılda, insansız hava araçlarının çok daha gelişeceğini göreceğiz. Havayolu ulaşımında çevre hassasiyetinin gereği olarak elektrikli ve hatta güneş enerjili uçaklar gündemimizde olacak. Bunun yanında modüler uçaklarla birlikte, çok katlı uçaklar yaygınlaşacak. Sesle yarışacak hiper sonik uçakların dönemi başlarken, uçan taksileri de artık göklerde görmeye alışacağız."

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