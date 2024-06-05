×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Bolat, Sudan Maliye Bakanı ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Bolat#Gibril Ibrahim#Sudan
Bakan Bolat, Sudan Maliye Bakanı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 00:27

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sudan Maliye Bakanı Gibril Ibrahim ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sudan Maliye Bakanı Gibril Ibrahim ile bir araya geldiklerini duyurdu. Bolat, görüşmede Sudan'da barış ve sükunet ortamının sağlanması temennisinde bulunduğunu, Sudan halkının huzuru ve refahı için barışın kaçınılmaz olduğuna olan inancını paylaştığını ifade etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması konularının da ele alındığını ve bu yönde atılabilecek adımları değerlendirildiğini belirten Bakan Bolat, "Türkiye ve Sudan'ın karşılıklı yatırımlar yoluyla ekonomik işbirliğini daha da ileriye taşıyacağına inancımız tamdır. İstikrarlı bir Sudan, bölgesel refah ve kalkınma için önemli bir rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Bolat#Gibril Ibrahim#Sudan

BAKMADAN GEÇME!