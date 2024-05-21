Bakan Bolat Çek mevkidaşı ile görüştü

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Ticaret Bakanı Bolat, DTİK temsilcileriyle yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Türkiye-Çekya JETCO toplantısı vesilesi ile bulunduğumuz Prag’da ilk olarak iş dünyamızın Avrupa'daki öncüleri olan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Temsilcileri ile bir araya geldik. Çekya’da yaklaşık 100 firmamız, Avrupa genelinde 150 binden fazla iş insanımız hem bulundukları ülkelerin ekonomik gücüne, hem de ülkemizin bu ülkelerle olan ticaret ve ekonomik ilişkilerine önemli katkılar sağlamaktadır. Dünyanın dört bir köşesinde en zor koşullarda fedakârca çalışarak, ekonomimizin gelişimine katkıda bulunan kıymetli iş insanlarımızın gücüyle, ülkemizin ticari ve ekonomik hedeflerine ulaşacağımıza olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

BOLAT, ÇEK MEVİDAŞI JOZEF SÍKELA İLE GÖRÜŞTÜ



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Bakan Bolat, Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Síkela ve ‘Türkiye’nin Dostları’ işadamları grubu ile yaptığı görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Prag'da, ülkemiz ile güçlü ticaret ve yatırım ilişkileri bulunan ve ülkemize yatırım planları yapan Çek firmalarının oluşturduğu “Türkiye’nin Dostları” işadamları grubu ile bir araya geldik. Ardından Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Jozef Síkela ve ekonomik ilişkilerimizin gelişmesinde en büyük paya sahip olan iş insanlarıyla birlikte Türkiye-Çekya İş Forumu’nu gerçekleştirdik. Koyduğumuz hedefler doğrultusunda, Çekya ile 2023 yılı sonunda ticaret hacmimiz 5,8 milyar dolara ulaştı ve karşılıklı yatırımlar ise 660 milyon dolar seviyesine yükseldi. Bu başarı, her iki ülkenin de ekonomik ilişkilerini güçlendirme konusundaki kararlılığını açıkça göstermektedir.

Yatırımcılara sunduğumuz cazip teşvikler ve stratejik konumumuz sayesinde son 20 yılda 265 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekmeyi başaran ülkemizin, her açıdan gelişmiş yatırım altyapısı ve ticaret fırsatları ile Çek firmalarının en önemli odaklarından birisi olduğunu görmekten mutlu olduk. Çekya ile enerji, otomotiv ve savunma sanayii gibi stratejik alanlarda iş birliğimizi derinleştirerek ortak yeni projelere imza atmak için sabırsızlanıyoruz.”