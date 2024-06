Bakan Bayraktar: Önceliğimiz çevre dostu enerji

Haberin Devamı

Bakan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen 'Geleceğin Teknolojik Ekosistemi: İnsanlık ve Gezegenin Faydası İçin' başlıklı oturumda konuştu. Bayraktar, Türk ekonomisinin büyümesine ve sanayinin ihtiyaçlarına bağlı olarak enerji talebinin arttığını belirterek önceliklerinin vatandaşlara düşük maliyetli, güvenilir ve çevre dostu enerji sağlamak olduğunu ifade etti. Türkiye'de vatandaşların düşük maliyet ile güvenilir enerjiye ulaşmasının öncelik olduğunu söyleyen Bayraktar, bunu aynı zamanda çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirmeyi istediklerini kaydetti. Bayraktar, ulaşımdan binalara endüstriden dijital teknolojilere kadar her alanın elektrikleştiğini belirterek, "Her yıl elektriğe olan ihtiyacımız artıyor. Ekonomimizin büyümesine, sanayimizin ihtiyaçlarına bağlı olarak talep tarafında her yıl yaklaşık yüzde 4-5'lik bir artış var" dedi.

Türkiye'nin muazzam bir yenilenebilir enerji potansiyeline sahip olduğunu anlatan Bayraktar, güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle gibi bütün yenilenebilir kaynaklardan faydalanmak istediklerini ayrıca yenilenebilir enerji kapasitesini 12 yılda 60 gigavata ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 11'inci sırada olduğunu kaydetti.

'20 MİLYAR DOLAR YATIRIM DÜŞÜNÜYORUZ'

2024-2030 2'nci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile enerjiyi daha akılıcı ve daha verimli kullanmayı hedeflediklerini söyleyen Bayraktar, "Bu alanda yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapmayı düşünüyoruz. Böylelikle 100 milyon tondan fazla karbon salınımının önüne geçeceğiz" dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerji kapasitesini artırması gerektiğine dikkati çekerek Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'la Akkuyu'da iyi bir iş birliği yürüttüklerini, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yanı sıra ilave reaktörlere de ihtiyaç duyacaklarını belirterek, "2050 yılına kadar 20 gigavatlık nükleer kapasiteye ulaşma hedefimiz var. Sinop'ta ve Trakya'da ek reaktörlere ihtiyacımız var. Önümüzdeki 20 yılda Türkiye'nin enerji miksinin içinde en az 5 gigavatlık SMR'ler da yer alacak" diye konuştu.

'KRİTİK MİNERALLERE İHTİYACIMIZ VAR'

Bakan Alparslan Bayraktar, kritik minarelerin de geleceğin yeni teknolojik ekosistemi için çok önemli olduğunun söyleyerek, "Yenilenebilir, elektrikli araçlar, depolama ve diğerleri tüm bunlar için kritik minerallere ihtiyacımız var. Bence önümüzdeki yıllarda en çok karşılaşacağımız zorluk bu kritik mineralleri nereden elde edeceğimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, forum kapsamında Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Rusya Doğal Kaynaklar Bakanı Alexander Kozlov ve Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile de bir araya geldi.