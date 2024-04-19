Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe zam yok

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen’in sorularını yanıtladı.

Bakan Bayraktar’ın açıklamaları şöyle:

Gabar’a giden yol 2016’da Türkiye Petrolleri o gün için günlük 33 bin varil petrol üreten, 600 bin metreküp doğalgaz üreten milli şirketimizdi. 2016 yılında milli enerji ve maden politikası ve strateji değişikliği üzerinde çalışmaya başladık.

"VAZGEÇİLMİŞ COĞRAFYALARA GİDİP FARKLI DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ DİYE KARAR ALDIK"

Ve karar çerçevesinde oluşturduğumuz stratejik adımları uygulamaya başladık. Arama ve üretim alanında stratejik hedefler koyduk. Bir; Türkiye’de gidilmemiş herhangi bir coğrafya kalmayacak. Daha önce gidilmiş aramadan vazgeçilmiş coğrafyalara gidip, farklı bir değerlendirmeyle oraları değerlendireceğiz diye karar aldık. Gabar bu stratejinin sonucudur.

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"KENDİ FİLOMUZU OLUŞTURDUK"

İkinci husus; biz mutlak suretle denizlerimizde özellikle derin deniz aramacılığında, kendi gemilerimizle olacağız dedik. Bizim o güne kadar Akdeniz’de aramamız yoktu. Karadeniz’de vardı ama uluslararası şirketlerle yaptığımız aramalar vardı. Kendi filomuzu oluşturduk, dolayısıyla Türkiye Petrolleri’ni şu anda dünyanın en önemli deniz filolarından birine sahip şirket haline getirdik.

"GABAR CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK KEŞFİ"

Gabar keşfi Türkiye’de Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfidir. Şırnak ilimiz Türkiye’nin açık ara en çok petrol üreten ili haline geldi. Türkiye Petrolleri 2016’nın başında 33 bin varil petrol üretiyordu. Bugün sadece Gabar günlük 40 bin varil üretimi geçmiş durumda. Hedefimiz Gabar’ın yıl sonunda günlük 100 bin varil üretimine ulaşmak. Bu konuda yoğun bir çalışma devam ediyor. Gabar’da biz 100 bin varile ulaştığımızda, bugünkü petrol fiyatlarıyla konuşursak, 3 milyar dolarlık ekonomik bir büyüklüktür. Biz bunu ithal etmiyoruz, ülkemizde kalıyor.

Hakkari, Van, Gabar’ın kuzey batısı ve tam sınırda kazmayı düşündüğümüz kuyular var. 2024 yılı için çok iddialı bir arama programımız var. 2024 yılında 140 kuyu açacağız. Buralardan da inşallah yeni rezervleri mevcut rezervlerimize ekleyeceğiz.

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IRAK-TÜRKİYE BORU HATTI

Irak-Türkiye Boru Hattı 1970’lere kadar giden, Irak’la komşuluk ilişkimizin yansıması. Bölge ve dünya petrol piyasası açısından önemli bir proje… Irak’ın yaşadığı savaşlardan dolayı akamete uğrayan çalışmalar oldu. Hattın, bizim sınırlarımızdaki bölümünü hep çalışır vaziyette tuttuk. Bu hattın tamamının bakımı için bir çalışma yaptık. Depremden etkilenen lokasyonlarda gerekli bakımları tamamladık.

Geçen yıl ekim ayında bunu dünyaya ilan ettim. Biz 4 Ekim 2023 itibarıyla petrol boru hattımız teknik olarak çalışmaya hazır dedim. O gün bugündür hala boru hattından bir akış yok. Irak’la devam eden bir davamız var. Sıkıntıların müsebbibi Türkiye değildir. Burada Kuzey Irak yönetimiyle merkezi yönetim arasındaki anlaşmazlıktan dolayı bir sıkıntı var.

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Pazartesi günü sayın Cumhurbaşkanımızın Bağdat ziyareti var. Biz de heyette onunla beraber olacağız. İstiyoruz ki bu hat tamamen kullanılsın. Irak petrolü ve Türkiye’nin ürettiği petrolün Ceyhan’a ulaşması gerekiyor.

SOMALİ'DE PETROL ARAMASI

Somali deniz tarafında petrol rezervi olabileceğini düşündüğümüz bir yer. Sismik çalışmaya başlayacağız, 2025 yılında derin deniz sondajı yapmayı istiyoruz.

DOĞALGAZ DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Sosyal açıdan desteklenmesi gereken grupları desteklemeye devam edeceğiz. Belki bütün kesimlerin desteklenmesi gibi bir süreç doğru olmayabilir. Maliyetleri belli ölçüde de karşılamamız gerekecek. Burada imkanlarımız dahilinde yapılabilecek ne varsa onları yapmaya devam edeceğiz.