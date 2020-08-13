Bakan Albayrak'ın açıklamalarına sosyal medyada büyük destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Koronavirüs pandemisi sürecinin dünya ekonomisine etkisinden Türkiye ekonomisin geleceğine, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları krizinden Ayasofya'nın açılışına kadar gündemle ilgili tüm sorulara cevap veren Bakan Albayrak'ın çarpıcı açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının "TamBağımsızEkonomi" etiketi üzerinden yaptığı onbinlerce paylaşım kısa sürede TT oldu.

