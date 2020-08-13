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Ekonomi
Haber Giriş: 13.08.2020 - 07:39,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'ın açıklamalarına sosyal medyada büyük destek

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Bakan Albayrak'ın açıklamalarına sosyal medyada büyük destek
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı canlı yayında söylediği "Ekonomide milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz" sözleri sosyal medyada gündem yarattı. Vatandaşlar Bakan Albayrak'ın açıklamalarına destek vererek #TamBağımsızEkonomi hastagini gündeme taşıdı ve 1. sıraya yükseltti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Koronavirüs pandemisi sürecinin dünya ekonomisine etkisinden Türkiye ekonomisin geleceğine, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları krizinden Ayasofya'nın açılışına kadar gündemle ilgili tüm sorulara  cevap veren Bakan Albayrak'ın çarpıcı açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının "TamBağımsızEkonomi" etiketi üzerinden yaptığı onbinlerce paylaşım kısa sürede TT oldu.

Bakan Albayrakın açıklamalarına sosyal medyada büyük destek

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