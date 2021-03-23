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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.03.2021 - 17:47 | Son Güncelleme:

BAE'li 2 şirket, Telegram'a 150 milyon dolar yatırımda bulunacak

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BAE'li 2 şirket, Telegram'a 150 milyon dolar yatırımda bulunacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) iki yatırım şirketi, mesajlaşma uygulaması Telegram'a 150 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını duyurdu.

BAE'nin İngilizce yayın yapan The National gazetesinin haberine göre, Mubadala Yatırım Şirketi ve Abu Dabi Catalyst Partners, Dubai merkezli Telegram'a yatırım yapma kararı aldı.

Haberde, BAE'li iki şirketin, Telegram'a yetmiş beşer milyon dolardan toplam 150 milyon dolar sermaye aktaracağı belirtildi.
Pavel ve Nikolai Durov isimli iki kardeş tarafından 2013'te Rusya'da kurulan Telegram'ın ana şirket binası daha sonra Dubai'ye taşındı. Söz konusu şirket halihazırda BAE merkezli olarak faaliyetlerine devam ediyor.

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