Avrupa'da enflasyon yükseliyor

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Eurostat, Euro Bölgesi için Eylül ayı enflasyonunu aşağı yönlü revize etti.

Daha önce Eylül ayı için yıllık enflasyonu yüzde 10,0 olarak açıklayan Eurostat, bu oranı yüzde 9,9'a indirdi.

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Yapılan açıklamaya göre Eylül ayındaki yüzde 9,9'luk enflasyonun 4,19 puanı enerji fiyatlarındaki artıştan geldi. Gıda fiyatlarının enflasyona katkısı 2,47 puan olurken, hizmet fiyatları da 1,80 puan katkı verdi. Bu gelişmeyle birlikte enflasyon rekor kırmış oldu.

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakıldığında, çekirdek enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 0,9 ve yıllı yüzde 6,0 oldu.