Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası, İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Avrupa'da enflasyon yükseliyor

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa#Enflasyon#Ekonomi
Avrupada enflasyon yükseliyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 12:19

Avrupa'da Eylül ayında enflasyon yıllık yüzde 9,9 olarak gerçekleşti. Böylece Avrupa'da enflasyon rekor seviyeye gelmiş oldu.

Haberin Devamı

Eurostat, Euro Bölgesi için Eylül ayı enflasyonunu aşağı yönlü revize etti. 

Daha önce Eylül ayı için yıllık enflasyonu yüzde 10,0 olarak açıklayan Eurostat, bu oranı yüzde 9,9'a indirdi. 

Gözden Kaçmasın

İngilterede enflasyon 40 yılın zirvesindeİngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesindeHaberi Görüntüle

Yapılan açıklamaya göre Eylül ayındaki yüzde 9,9'luk enflasyonun 4,19 puanı enerji fiyatlarındaki artıştan geldi. Gıda fiyatlarının enflasyona katkısı 2,47 puan olurken, hizmet fiyatları da 1,80 puan katkı verdi. Bu gelişmeyle birlikte enflasyon rekor kırmış oldu.

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakıldığında, çekirdek enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 0,9 ve yıllı yüzde 6,0 oldu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa#Enflasyon#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren
BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor?

#Çocuk Psikolojisi

BAKMADAN GEÇME!

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren
BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor?

#Çocuk Psikolojisi