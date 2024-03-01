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Altından yeni rekor

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#Çeyrek Altın#Altın#Altın Ne Kadar Oldu
Altından yeni rekor
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 10:03

Dün açıklanan ABD çekirdek PCE verileri sonrası altın yükselişini sürdürdü. Bankalar arası piyasada gram altın 2061 TL ile rekor kırarken serbest piyasada gram altın 2137 TL'den satılıyor.

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Dün ABD Merkez Bankası(Fed) tarafından enflasyon seyrini izlemede tercih ettiği ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verilerinin açıklanmasının ardından altın yükselişe geçti. Bu veriler ile altın yatırımcısı ABD Merkez Bankası Fed'in ne zaman faiz indirimini fiyatlıyor. Fed, ABD enflasyonunun hedef olan yüzde 2 seviyesine inmesi ile faiz indirimine başlayacağı sinyalini vermişti. Uzmanlar Haziran'dan önce Fed'in parasal gevşeme politikasına başlamasını beklemiyor.

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Sabah saatlerinde uluslararası piyasalarda altının onsu 2048 doları gördü. Bankalar arası piyasada altın 2061 TL iye yeni rekorunu kırdı. Gram altın ise serbest piyasada 2017 TL'den alınırken 2137 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın ise 3463 TL'den altınıp 3510 TL'den satılıyor.

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Tam altın alış fiyatı 13829 TL satış 14103 TL.

Ata altın alış fiyatı 14189 TL satış 14401 TL.

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#Çeyrek Altın#Altın#Altın Ne Kadar Oldu

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