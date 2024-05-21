Altında yıl sonunda beklenen seviye mayısta gerçekleşti

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl parasal gevşemeye başlayacağı beklentilerine İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle artan jeopolitik gerilim de eklenince, altın fiyatları tüm zamanların zirvesine yükseldi. Dün sabah saatleri itibarıyla altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 450 dolar ile rekor seviyeden işlem gördü. Yurt içinde gram altın 2 bin 539 TL ile rekor kırdı.

Konuyla ilgili Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan Ata Yatırım Portföy Yönetim Direktörü Samet Zağlı ve Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, dün görülen tarihi seviyenin aslında sene sonunda görülmesi beklenen seviye iken, mayıs ayı itibarıyla gerçekleştiğini söyledi.

‘KISA SÜRELİ HAREKET’

Zağlı, “Altında cuma günü Çin’in yeni teşvik açıklamasıyla başlayan yukarı yönlü sert hareket, Reisi’nin hayatını kaybetmesi ile yeni haftaya da taşınmış oldu. Her ne kadar, bu tip politik kriz beklentilerine yol açan gelişmeler kısa süreli fiyat hareketleri yaratsa da, altındaki güçlü seyri politik gelişmelere bağlamak çok doğru olmaz. Ons altında sene başından beri görülen yükselişin beklentileri aştığını ve yılın son çeyreğinde ulaşılması beklenen seviyelerin şimdiden aşıldığını söyleyebiliriz” dedi.

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3 BİN 200 TL BEKLENTİSİ

Yıldırımtürk ise, ons altının sene sonunda 2 bin 500 dolara ulaşacağına yönelik beklentilerin revize edilmek durumunda kaldığını belirtti ve “Sene sonuna kadar 2 bin 700 dolar seviyelerinde görebiliriz. 3 bin dolar seviyesinde de beklentiler de mevcut” diye konuştu.

Yıldırımtürk, yurt içinde ons altın ve dolar kuruna bağlı olarak hareket eden gram altının ise son gelişmelerden sonra ilk etapta 2 bin 550-2 bin 600 TL aralığında hareket edeceği; temmuz ayında bu seviyenin 2 bin 750-3 bin TL aralığına çıkacağı; yıl sonunda ise 3 bin 750 TL’ye ulaşacağı tahmininde bulundu.

Samet Zağlı ise, “Sene başından beri altına olan güçlü talep ile yıl sonu ons altın beklentimi 2 bin 750 dolar, gram altın beklentimi 3 bin 200 TL olarak yukarı yönlü güncelledim” dedi.

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GÜMÜŞ DE ARTTI

Öte yandan, altınla birlikte gümüş fiyatlarında da yukarı yönlü ivme görüldü. Spot gümüş fiyatları dün yüzde 2.5 artışla 32.28 dolara ulaşarak küresel piyasada 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Nisandan bu yana bakır, alüminyum, çinko ve kurşun gibi temel endüstriyel metal fiyatlarının arz kesintilerine yönelik endişelerle arttığı; hal böyle olunca spekülatörlerin gümüşe yöneldiği; bunun da fiyatların artmasının nedenlerinden biri olduğu belirtiliyor.

Ata Yatırım Portföy Yönetim Direktörü Samet Zağlı, “Yakın dönemde değerli metallerden özellikle gümüşte uzun süren durgunluğun ardından yukarı yönlü önemli bir hareket gördük, gümüşte hareketin devam etmesini öngörüyorum ancak bu enstrümanlarda spekülatif işlem miktarlarından kaynaklanan hareketliliğin altın’a oranla oldukça yüksek olduğunu unutmamak gerekir” diye konuştu.

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BORSADA YENİ REKOR

BORSA İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0.16 yükselişle rekor seviye olan 10 bin 660,80 puandan başladı. Günün ilk yarısında da 10 bin 763,82 puanla rekor tazeleyen endeks, günü yüzde 0.90 yükselişle 10 bin 739 puan seviyesinden tamamladı. Gün içinde yüzde 3’ü aşan bankacılık endeksi, günü yüzde 2.29 artıda tamamladı.

Öte yandan, Borsa İstanbul’da yükseliş trendi sürerken yatırımcı sayısında da yeni artışlar görüldü. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre yatırımcı sayısı, geçen hafta 8 milyon 614 bin 243 ile zirve seviyeyi gördü. Yeni halka arzların da bu artışta etkili olduğu belirtildi.

Yatırımcı sayısındaki önceki rekor ekimde 8 milyon 573 bin 476 kişi ile kaydedilmişti.