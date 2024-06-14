Altında dalgalanma

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Altın fiyatları ABD’den gelen veriler ve açıklamalarla dalgalandı.

ABD’de çarşamba günü açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3.3 ile beklentilerin altında arttı. ABD’de yıllık enflasyon 3 ayın en düşük seviyesine gerileyince, piyasanın ‘eylülde faiz indirimine başlanması’ ve ‘bu yıl iki faiz indirimi olmasına’ yönelik beklentilerini artırdı. Veri öncesi 2 bin 315 dolardan hareket eden ons altın veri sonrası 2 bin 336 dolara çıktı. Yurt içinde gram altın fiyatları ise 2 bin 410 liradan 2 bin 426 liraya yükseldi.

ÖNCE TÜFE SONRA FED VE ÜFE ETKİLEDİ

Ancak sonrasında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri sabit tuttuğu son toplantıda, Fed üyelerinin ‘2024 için tek faiz indirimi beklentisi’ piyasalarda negatif algılandı. Fed üyelerinin 2024 için faiz indirimi beklentisi 75 baz puandan 25 baz puana geriledi. Karar öncesinde enflasyonun beklentilerin altında kalması üzerine gün içinde 2 bin 341 doları gören ons altın, 2 bin 310 doların altına geriledi. Gram altın da 2 bin 400 liranın altına çekildi. Ancak altın fiyatlarındaki dalgalanma ABD’de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) beklentilerin altında gelmesiyle dün tekrar yükselişe geçti. ÜFE, mayısta aylık yüzde 0.2 azalırken, yıllık yüzde 2.2 ile beklentilerin altında arttı. Veri açıklanmadan önce 2 bin 307 dolarda hareket eden ons altın fiyatları verinin ardından 2 bin 319 dolara çıktı.

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‘SIKI DURUŞ’ MESAJI

Peki, piyasaların beklediği kritik Fed kararı sonrası öne çıkan mesajlar ne oldu?

“Enflasyon geriledi ama hala yüksek” mesajı veren Fed Başkanı Jerome Powell, “Enflasyonu yüzde 2’ye düşürmekte kararlıyız. Sıkı para politikasına devam ediyoruz” dedi. Powell ayrıca, “Ekonomi sağlam kalır ve enflasyon devam eder ise faizleri gerektiği sürece olduğu yerde tutacağız” diye konuştu.

Öte yandan, Fed’in büyüme beklentisi 2024 için yüzde 2.1’de, 2025 ve 2026 için yüzde 2’de, uzun dönem için yüzde 1.8’de sabit tutuldu. Fed’in çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) artış beklentisi 2024 için yüzde 2.6’dan yüzde 2.8’e, 2025 için yüzde 2.2’den yüzde 2.3’e yükselirken, 2026 için yüzde 2’de sabit kaldı. Fed’in işsizlik oranı beklentisi 2024 için yüzde 4’te sabit tutulurken, 2025 için yüzde 4.1’den yüzde 4.2’ye, 2026 için yüzde 4’ten yüzde 4.1’e, uzun dönem için yüzde 4.1’den yüzde 4.2’ye yükseldi.