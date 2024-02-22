Altın fiyatları zirveyi gördü... Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar oldu?

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ABD Merkez Bankası Fed'in son toplantı tutanakları yayınlandı. Tutankalarda Fed üyelerinin faiz indirimini erken veya geç başlatma konusunda fikir ayrılıkları yaşadıkları ortaya çıktı. Altın yatırımcıları da Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına dair ip ucu arıyor. Uzmanların bir çoğu Fed in parasal gevşeme politikasına Haziran'dan önce başlamayacağı görüşünde. Faizlerin inmesi değersizleşen tahviller yerine yatırımcının altına yönelmesini sağladı. Bu gelişmeler ışığında uluslar arası piyasalarda altın yükselişe geçti. Altının onsu 2032 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİ ALTIN PİYASASI

Yurt içi piyasalarda ise altının ons fiyatının uluslararası piyasada yükselişi, Ortadoğu da devam eden gerginlik ve dolar/TL'nin hareketi nedeniyle altının gram fiyatı yukarı yönlü. Gram altın 2030 TL seviyesini görerek tarihi zirvesini test etti.

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Kapalıçarşı'da ise gram altın 2096 TL'den alınırken 2122 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 3444 TL, satış 3518 TL.

Tam altın alış fiyatı 13732 TL, satış 14218 TL.

Ata altın alış fiyatı 14111 TL, satış 14414 TL.