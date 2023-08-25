Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı deniz kazası geçirdi

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Yunanistan'da tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı. Yaralanan çift ilk müdahalenin ardından Bodrum'a getirildi. Burada yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu öğrenilen Ali Sabancı İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi.



ESAS HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Esas Holding deniz kazasına ilişkin olarak "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" açıklaması yapıldı.

YUNANİSTAN'DA YEREL BASIN: 7 YARALI



Yunanistan'da yerel basında çıkan habere göre, gece yarısından kısa süre önce Leros ile Leipsos arasındaki deniz bölgesinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu 7 kişi yaralandığı, ağır yaralanan 2 kişinin Leros Hastanesi'nde ameliyata alındığı ve yaralıların Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

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MARİNAYA GELİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ali Sabancı Leros'ta bulunan bir hastanede İstanbul'dan getirilen özel bir ekip tarafından ameliyat edilip entübe edildi. İç organlarında hasar olan Sabancı çifti, Bodrum'a getirildi. İlk müdahalenin ardından çift, deniz ambulansı ile Turgutreis Marina'ya getirildi. Sağlık ekiplerince karşılanan Ali Sabancı, Bodrum Turgutreis Limanı'ndan hava ambulansı ile İstanbul'a, Amerikan Hastanesi'ne sevk edildi. Bodrum’da tedavi altına alınan Vuslat Doğan Sabancı'nın da daha sonra İstanbul’a sevk edildiği belirtildi.

Çift Bodrum'a getirilirken Ali Sabancı'nın annesi Hayırlı Zerrin Sabancı da limanda çifti bekledi. Hayırlı Sabancı'nın oldukça üzgün olduğu görüldü.