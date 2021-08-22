Aktarlara standart geldi

AKTAR-LARIN mesleğini yaparken, sahip olması gereken bilgi ve uygulama becerilerine, ‘meslek standartlarında’ detaylı bir şekilde yer verildi. Buna göre aktarlar, zehirli ve zararlı oldukları için gıda amaçlı kullanımlarda yasaklanan bitki listesini bilmekle yükümlü olacak. Bir aktar, temin edeceği bitkisel ürünün görüntüsüne, rengine, kokusuna, tadına, ambalaj uygunluğuna bakarak alış ve satışa uygun olup olmadığını değerlendirebilecek. Temin edeceği bitkisel ürünlerin hasat veya doğadan toplama zamanlarını takip etme sorumluluğu olacak.

DONANIMLI OLACAK

Aktarlar, müşterinin talep ettiği ve kullanıma uygun oda kokusu, cilt bakım yağı, aromaterapi masaj yağı ve benzeri bitkisel sabit yağlar ile aromatik yağları hazırlayabilecek donanımda olacak. Ayrıca bu meslek grubunda çalışanların takviye edici gıdalarla ilgili mevzuatı, bitkilerde uçucu yağ, yağ elde etme yöntem ve tekniklerini, aktarlıkta kullanılan ürün türlerinin etken maddelerini, bitkilerin geleneksel kullanım alanlarını ve yan etkilerini de bilmeleri gerekecek.

Meslek standartlarının hazırlanması sürecinde toplam 32 kurum, kuruluş ve kişiden görüş istendi. Görüş istenenler arasında TESK, TİSK, Türk-İş, TOBB, Tüketici Hakları Derneği, Türkiye Türkiye Baharatçılar Ve Aktarlar Federasyonu’nun yanı sıra Prof. Dr. Haluk Deda, Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu ve Prof. Dr. Canfeza Sezgin de yer aldı.

MESLEĞİN PROFİLİNİ BELİRLİYOR

ULUSAL meslek standartları (UMS), bir mesleğin başarıyla yapılabilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu tanımlıyor, bir diğer ifade ile mesleklerin profilini ortaya koyuyor. Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca belirleniyor. Bu standartlar, MYK tarafından görevlendirilen sektörün temsil kabiliyetine sahip kurum/kuruluşlarca ya da oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanıyor. Meslek standartları, ilgili meslekte istihdam edilen bireylerden iş piyasasının talep ettiği nitelikleri tek bir başlık altında toplamayı amaçlıyor. Bugüne kadar toplam 865 meslekle ilgili meslek standardı belirlenmiş durumda. Bu meslekler arasında yeni medya içerik yönetmeliği, tütün yetiştiriciliği, çilingirlik, ağ teknolojileri elemanlığı da bulunuyor. Standartlar, güncel gelişmelere göre güncelleniyor.

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