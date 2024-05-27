Aksigorta’da görev değişimi

Haberin Devamı

Uğur Gülen halen sürdürdüğü Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığı görevine devam ederken, 1 Haziran 2024 tarihi itibarıyla, Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grubu şirketleri olan Agesa, Aksigorta ve Sabancı Ageas Sağlık şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam edecek. Yeni atama gerçekleşene kadar Agesa Genel Müdürü Fırat Kuruca, mevcut görev ve sorumluluk-larına ek olarak 1 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Aksigorta’da Genel Müdür Vekili olarak görev almaya başlayacak.