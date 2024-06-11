Akbank’tan Kayseri çıkarması

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Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “2023 itibarıyla Kayseri’nin ihracat rakamı da 3.6 milyar dolara ulaştı. Kayseri’deki müşterilerimize sunduğumuz finansal çözümlerle, onların yenilikçi projelerine ve yatırımlarına destek oluyoruz ve bu desteğimizi sürdüreceğiz. Kayseri’nin güçlü potansiyelini daha da ileriye taşımak için birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi. “Bu süreçte Kayserili işletmelerin büyüme yolculuğunun bir parçası olmaktan da gurur duyuyoruz” diyen Gür, “Ülkemizin kalkınma ve gelişim odaklı ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiğimiz çözümlerimizle, işletmelerimizin yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Bütün bu alandaki ortak çalışmalarımızın şirketlerimizi daha dirençli, daha rekabetçi hale getireceğine, ülkemizi de uluslararası arenada daha güçlü kılacağına eminiz” ifadelerini kullandı.