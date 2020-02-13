AK Parti’nin İş Bankası’nda hisse devri için taslağı hazır

AK Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, devire ilişkin hazırladığı taslak konusunda sunum yaptı. Erdoğan, taslak üzerinde biraz daha çalışılmasını isteyerek, “Bir an önce getirin” talimatını verdi.

ATATÜRK’ÜN VASİYETİ EKRANDA

Canikli’nin sunumu sırasında, Atatürk’ün el yazısıyla kaleme aldığı vasiyeti ile CHP hisseleriyle ilgili Menderes dönemindeki tartışmalara ilişkin Meclis tutanakları ekrana yansıtıldı. Sunumda, Siyasi Partiler Yasası’na göre partilerin bu şekilde malvarlığının olamayacağı savunulurken, CHP’nin bu hisseler üzerinden taşınır ve taşınmazlarının, hatta zeytinliğinin bile bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Taslağa göre CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseleri Hazine’ye devredilirken, CHP’nin bankadaki yönetim kurulu üyelikleri de sonlandırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hisse devri yöntemine ilişkin farklı görüşlerin dillendirildiği toplantıda, Canikli’ye, “Tekrar çalışın ve bir an önce getirin” talimatını verdi.

Canikli’nin iki seçenekli bir çalışma hazırlayıp 17 Şubat Pazartesi günü düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında konuyla ilgili bir sunum yapması planlanıyor.

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