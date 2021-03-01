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Ekonomi
Haber Giriş: 01.03.2021 - 10:41 | Son Güncelleme:

AK Parti yeni kanun teklifini Meclis'e sundu

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AK Parti yeni kanun teklifini Meclis'e sundu
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AK Partili milletvekilleri, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi gibi bir çok düzenlemeyi içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

AK Parti milletvekilleri, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmeleri, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklini TBMM Başkanlığına sundu.

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