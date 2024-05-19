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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Mayısta 878 milyon lira SED ödemesi yaptık

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı#Mahinur Özdemir Göktaş#Yardım
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Mayısta 878 milyon lira SED ödemesi yaptık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 13:06

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayında 878 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldığını açıkladı.

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Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklama ile çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına ilişkin 878 milyon TL SED ödemesi yaptık" dedi.

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı#Mahinur Özdemir Göktaş#Yardım

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