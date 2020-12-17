Ağbal’dan sıkılaştırma mesajı

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 Yılında Para ve Kur Politikası’nı açıkladı. Ağbal, Merkez Bankası Başkanı olduktan sonra ilk kez basın toplantısı düzenlerken, para ve kur politikasını açıklamak için son basın toplantısı 2016 yılında yapılmış, metinler daha sonra yazılı olarak açıklanmıştı. Ağbal, fiyat istikrarının, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refahın ön koşulu olduğunu ifade ederek, fiyat istikrarının ekonomik istikrarın ön koşulu olduğuna dikkat çekti. Ağbal, fiyat istikrarını sağlamanın herkesin ortak amacı olması gerektiğini kaydetti. Merkez Bankası olarak bu amaca yürekten inandıklarını ve enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Ağbal, yeni yıla girerken başta döviz kuru olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir ve beklentilerdeki yükselişin enflasyonda yukarı yönlü risk oluşturduğunu söyledi.



ZORUNLU KILIYOR

MB Başkanı Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki dönemde, salgına bağlı küresel risk iştahı, ekonomik faaliyetteki olası etkileri ile ücret politikaları ve yönetilen, yönlendirilen fiyatlara ilişkin belirsizlikler enflasyonun seyri bakımından öne çıkıyor. Bu riskler ile mevcut enflasyon görünümü ve oluşabilecek ilave riskler 2021 yılında para politikasında sıkı ve kararlı bir duruş sergilememizi zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede para politikası kararlarımız fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak. Para politikası duruşumuzu enflasyondaki riskleri dikkate alarak enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarı hedefine ulaşmak odağında belirleyerek kararlılıkla uygulayacağız. Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli kılması halinde politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız”

ENFLASYON HEDEFİ

Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde hükümet ile birlikte belirlenen orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefinin korunduğunu belirten Naci Ağbal, “Bu hedefe varmada üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. 2021 yılı sonu için ekim enflasyon raporunda öngörülen yüzde 9.4 düzeyindeki enflasyon tahmin hedefine ulaşma kararlılığı içindeyiz” diye konuştu. Ağbal’ın açıklaması öncesinde 7.83 seviyesinde olan dolar kuru, açıklamalardan sonra 7.76’ya kadar çekildi, daha sonra 7.80’lerde dengelendi.

DÖVİZ REZERVİNİ ARTTIRACAĞIZ

Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerinin kademeli olarak güçlendirilmesini amaçladıklarını söyleyen Ağbal, 2021 yılında reeskont kredi dönüşlerinin rezerv katkısının 21 milyar dolar olmasını öngördüklerini aktararak, bunun dışında rezerv biriktirme amacına yönelik diğer araçları şeffaf bir şekilde belirli bir plan dahilinde uygun koşullarda kullanacaklarını dile getirdi. MB’nin döviz rezervi biriktirme amacı ile dalgalı kur rejiminin oluşturduğu kur düzeyi arasında herhangi bir etkileşim olmamasına son derece önem göstereceklerini vurgulayan Ağbal, “Burada gerek reeskont kredi dönüşleri kanalından gelecek olan 21 milyar dolar civarında bir rezerv katkısı var. Diğer taraftan da döviz alım ihalelerini döviz arz ve talep gelişmelerine bağlı olarak belirleyeceğiz. Burada ters dolarizasyon, ters para ikamesi noktasındaki gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Yurt dışı tasarrufların Türkiye’ye gelişinin sürekliliğini, kalıcılığını ve gücünü yakından izleyeceğiz” diye konuştu.

YATIRIMCILARA AÇIK ÇAĞRI

Fiyat istikrarına odaklanılmasının, kararlı bir duruş sergilemenin hem yurtiçi hem de yurtdışı yatırımcılara açık bir çağrı olduğunu vurgulayan Naci Ağbal, “Fiyat istikrarı odaklılığımızı, bu amaca kilitlenmiş olmamızı gördükçe, buna inandıkça, bunu ikna edici buldukça gerek yurt içi gerek yurt dışı yerleşikler Türk lirası varlıklara daha fazla yatırım yapacaktır diye düşünüyorum” dedi.

ŞEFFAFLIK VURGUSU

Naci Ağbal, “MB, gelecek dönemde yaptığı faaliyetlerle ilgili daha şeffaf, daha öngörülebilir, daha hesap verilebilir bir çerçeve oluşturacak. (swap işlemleri dahil, kamuoyuna paylaşılması gereken, ihtiyaç olarak talep edilen, farklı frekanslardaki hangi verileri paylaşabiliriz) şeklindeki çalışmalarımızı da yakın bir zamanda tamamlayacağız” diye konuştu.

BASİRETLİ PARA POLİTİKASI

Kasımda döviz kuru oynaklıklarına bağlı fiyatlarda yukarı yönlü bir hareketin olduğunu PPK kararında ifade ettiklerini anımsatan Naci Ağbal, “Önümüzdeki süreçte de her kurul kararı öncesi teknik çalışma sonuçlarıyla ilgili bilgilendirmeleri aldıktan sonra yeni gelen verilerin işaret ettiği enflasyon eğilimlerini, riskleri dikkate almak suretiyle politika duruşumuzu belirleyeceğiz. MB için 2021 önemli bir yıl. Yüzde 5 enflasyon hedefine varılması için politika duruşumuzda sıkı bir duruş sergileyeceğiz. Bütün riskleri dikkate alıyoruz. İhtiyatlı, basiretli bir para politikası duruşu göstermenin çok kıymetli, önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki politika kurulu toplantılarında da politika duruşumuzu bu yaklaşım içerisinde oluşturacağız” değerlendirmesini yaptı.

KURLARDA AŞIRI DALGALANMA OLURSA

Gelecek dönemde dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasına devam edileceğini belirten Naci Ağbal, “Kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacak, MB olarak kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım satım işlemi yapılmayacak. Diğer yandan döviz piyasasının sağlıklı işleyişi açısından döviz arz ve talep gelişmelerini yakından takip ediyor olacağız. Kurlarda ekonomik temellerden kopuk, aşırı dalgalanmalar görüldüğünde ise alış ya da satış yönünde müdahalelerde bulunulacaktır” diye konuştu.

MESELE UZAKLIK YA DA YAKINLIK DEĞİL

‘Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın mesaide bulunmanızın iletişim anlamında avantaj sağladığını düşünüyor musunuz?’ şeklindeki soru üzerine Ağbal, “Bütün merkez bankası başkanları, yönetimleri, görev ifa ederken herhangi bir politika seti geliştiriyorsa, hedef koyuyorsa, karar alıyorsa bütün paydaşları ikna etmek zaten temel görevleri. O açıdan mesele de yakınlık, uzaklık değil” şeklinde konuştu.