Adana Sarıçam'da 1.252 adet konut satışa sunuluyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre konut tipi 2+1 veya 3+1 olan dairelerden almak isteyenlerin, 5 - 22 Nisan 2021 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. Adana Şubeleri ve E-Devlet üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

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