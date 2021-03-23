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HaberlerEkonomi HaberleriAdana Sarıçam'da 1.252 adet konut satışa sunuluyor
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Ekonomi
Haber Giriş: 23.03.2021 - 17:55 | Son Güncelleme:

Adana Sarıçam'da 1.252 adet konut satışa sunuluyor

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Adana Sarıçam'da 1.252 adet konut satışa sunuluyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Adana'da 1.252 adet konutu satışa çıkardı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre konut tipi 2+1 veya 3+1 olan dairelerden almak isteyenlerin, 5 - 22 Nisan 2021 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. Adana Şubeleri ve E-Devlet üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

 

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