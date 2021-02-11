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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 11:58 | Son Güncelleme:

ABD'li hava yolu şirketinden flaş karar! Uçan taksi dönemine başlıyor

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ABD'li hava yolu şirketinden flaş karar! Uçan taksi dönemine başlıyor
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ABD'li hava yolu şirketi United Airlines aldığı yeni kararı duyurdu. United Airlines Holdings’den yapılan açıklamaya göre uçan taksi satın alma hazırlıkları başladı.

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, havalimanlarına yolcuları ulaştırmak için 200 elektrikli uçan taksi satın almayı hedefliyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, United Airlines Holdings’den yapılan açıklamada, hava taksileri üreticisi California merkezli Archer'dan 1 milyar dolar değerinde uçan taksiler satın alınması, bu kapsamda ABD'li bölgesel hava yolu şirketi Mesa Airlines ile iş birliği yapılmasının planlandığı bildirildi.

Ulaşımın geleceği
Ulaşımın geleceği

United ve Mesa yetkilileri, hava yolu endüstrisinde karbon ayak izini azaltmak amacıyla 5 yıl içinde 200 uçan taksi alma planının, otoyollarda yoğun trafiğe maruz kalan yolcuları havalimanına ulaştırmak için hazırlandığını kaydetti.

ABDli hava yolu şirketinden flaş karar Uçan taksi dönemine başlıyor

Söz konusu taksilerin, saatte yaklaşık 240 kilometre hızla 95 kilometre civarında mesafeye uçabileceği, böylelikle havalimanına seyahat eden yolcular için karbondioksit emisyonlarını neredeyse yarıya indirebileceği belirtildi.

2050de yaklaşık 100 bin yolcu drone ile taşınacak
2050'de yaklaşık 100 bin yolcu drone ile taşınacak

1 milyar dolar değerindeki uçan taksilerin alımına ilişkin anlaşmada, satın alma işlemlerinin gerçekleşmesi için düzenleyici makam onayına ihtiyaç olduğu kaydedildi.

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