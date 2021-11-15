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HABERLEREkonomi Haberleri

AB'den Belarus'a hava yolu yaptırımı

#Avrupa Birliği#Belarus#Ursula Von Der Leyen
ABden Belarusa hava yolu yaptırımı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya ile yaşanan göçmen krizinden dolayı AB’nin Belarus'a yönelik yaptırımlarını hava yolu şirketleri de dahil olmak üzere genişleteceğini açıkladı.

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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından Münih’te düzenlenen ekonomi zirvesinde Polonya ile Belarus arasında yaşanan göçmen krizini değerlendirdi. Konuyla ilgili Avrupa’nın Belarus'a tepki gösterme konusunda “hızlı ve birlik içinde” olduğunu savunan von der Leyen, AB’den Belarus’a karşı daha fazla yaptırım geleceğini belirtti.

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Von der Leyen, “Önümüzdeki günler belirleyici olacak.” diyerek, AB’nin mültecilerin ulaşımını yapan hava yolu şirketlerine yaptırım uygulayabileceğini kaydetti.

Göçmenlerin geldiği ülkelere yardım etmeye çalıştıklarını anlatan von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko üzerinde etkisi olduğunu ve bunu kullanması gerektiğini belirtti.

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#Avrupa Birliği#Belarus#Ursula Von Der Leyen

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