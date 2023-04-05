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ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında!

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#ABD#Özel Sektör#İstihdam
ABDde özel sektör istihdamı beklentilerin altında
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 15:35

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD özel sektör istihdamı verisi açıklandı. Veri beklentilerin altında gerçekleşince ABD doları, euro karşısında geriledi, parite 1,09569'u gördü.

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ABD özel sektör istihdamı 145 bin arttı. Beklentiler ise 210 bin artış olacağı yönündeydi. Veri sonrasında ABD doları, euro karşısında geriledi, parite 1,09569'u gördü.

Bir önceki ayın istihdam rakamı ise 242 binden 261 bine revize oldu.

İstihdam küçük işletmelerde 101 bin, orta boy işletmelerde 33 bin, büyük boy işletme 10 bin arttı. Üretim sektörünün istihdamı 70 bin, hizmet sektörünün istihdamı 75 bin yukarı geldi.

Tarım dışı istihdam rakamları Cuma günü açıklanacak.

VERİYLE ALTIN YENİDEN REKOR KIRDI

ABD özel sektör istihdamının açıklanmasıyla birlikte altın rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Ons altın 2032 doları görürken gram altın da 1257 liraya tırmandı.

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#ABD#Özel Sektör#İstihdam

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