ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

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ABD ekonomisine yönelik istihdamı ilgilendiren olumlu bir gelişme yaşandı. ABD'de işsizlik maaşı için yeni başvuruda bulunanların sayısı geçen hafta beklentilerin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, devletten işsizlik yardımına ilişkin ilk başvurular 18 Kasım'da sona eren haftada 24 bin düşüşle 209 bine geriledi. Analistlerin beklentisi düşüşün 229 bin seviyesinde olacağı yönündeydi.

Böylece devam eden başvurular 22 bin düşüşle 1,84 milyona indi. Devam eden başvuruların dört haftalık ortalaması 1 milyon 836 bin 750 olarak açıklandı.