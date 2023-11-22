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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

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#ABD#İşsizlik Maaşı#Piyasa
ABDde işsizlik maaşı başvuruları düştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 16:58

ABD'de haftalık açıklanan işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında gerçekleşti.

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ABD ekonomisine yönelik istihdamı ilgilendiren olumlu bir gelişme yaşandı. ABD'de işsizlik maaşı için yeni başvuruda bulunanların sayısı geçen hafta beklentilerin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, devletten işsizlik yardımına ilişkin ilk başvurular 18 Kasım'da sona eren haftada 24 bin düşüşle 209 bine geriledi. Analistlerin beklentisi düşüşün 229 bin seviyesinde olacağı yönündeydi.

Böylece devam eden başvurular 22 bin düşüşle 1,84 milyona indi. Devam eden başvuruların dört haftalık ortalaması 1 milyon 836 bin 750 olarak açıklandı.

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#ABD#İşsizlik Maaşı#Piyasa

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