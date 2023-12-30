9 AVM’nin sözcüsü Hürriyet’e konuştu: ‘İflas etmedik süre istedik’

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Geçici mühlet başvurusunda bulunan 10 şirketin yönetim kurulu sözcüsü Hande Yelgin, söz konusu 9 AVM’nin 3’ü yerli, 3’ü yabancı toplam 6 özel bankaya yaklaşık 900 milyon Euro’luk borcu olduğunu anlattı. Yelgin’in Hürriyet’e verdiği bilgilere göre, bankalar şirketlerin talep ettiği vadelendirmeyi kabul etmeyince ve yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamayınca bu 10 şirket de mahkemeye geçici mühlet başvurusunda bulunarak vadelendirme konkordatosu talep etti. Yani şirketler borçlarını, alacaklarını, mal varlıklarını ve borçlarını nasıl ödeyeceklerine ilişkin bir planı mahkemeye sunarak geçici mühlet istedi ve mahkeme üç ay geçici mühlet verdi.

Bu üç ay içinde mahkemenin atadığı geçici konkordato komiserleri şirketlerin mal varlıklarını ve mali tablolarını denetleyecek. Geçici mühletten sonra ‘kesin mühlet’ süreci başlayacak. Bu süreçte ‘korumaya alınan’ şirketler gelecek 15 ay içinde faaliyet giderleri, işçi maaşları ve vergi borçları dışında herhangi bir ödeme yapmayacak.

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ÖDEME 15 AY SONRA

Bu 9 AVM’nin isimleri şöyle: Marmara Forum, Forum İstanbul, Forum Çamlık, Forum Aydın, Forum Erzurum, Forum Kapadokya, Forum Ankara, Gordion ve Forum Magnesia. Söz konusu AVM’ler Multi Corporation’ın portföyünde bulunuyor.

Yelgin, “15 ayın sonunda belli olacak vadelere göre ödeme yapılacak. Ancak bu süreçte şirketlerin yeni doğan borçları kabul edilmeyecek. Aynı zamanda bu şirketler ödeme için gereken taahhüdü yerine getirecek kadar nakdi firma içinde tutuyor mu, buna bakılacak. Yani 15 ay içinde ödeme planını ne kadar gerçekleştirebilecek kısmı denetleniyor” dedi. 15 ay sonra bu borçların ödenememesi durumunda ise her bir alacaklı şirkete tanınan konkordatoyu iptal ettirme kararı alabiliyor. Sonrasında ise icra takipleri başlıyor.

VADEDE ANLAŞILAMADI

10 şirketin talep ettiği vadelendirme konkordatosu, mal varlığı borcunu karşılayan şirketlerin herhangi bir indirim talep etmeden başvurduğu bir yöntem. Yelgin bu yüzden, “Ödenebilir bir borç var, vadelerde anlaşılamadı” diyor.

“Bankaların insiyatifine bırakmayalım, Türk adaletine sığınalım dedik. Dolayısıyla teknik olarak iflasımız mümkün değil” diyen Yelgin, “Bankalar tarafında kısa vadede olumlu dönüşler olmadı. Hal böyleyken biz de ‘borçlarımızı ödeyebilecek durumdayız ve yapılandırma istiyoruz, planımız bu’ dedik ve mahkemeye sunduk. Dolayısıyla hukuki koruma talep ettik aslında. Bahsettiğim borcun (yaklaşık 900 milyon Euro) çok daha üstünde mal varlığımız var” ifadelerine yer verdi.

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‘433 AVM’NİN 10 MİLYAR DOLAR BORCU VAR’

ALIŞVERİŞ Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, ülkedeki AVM’lerin toplam borcunun 9-10 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Kredi yükümlülüklerinin yaklaşık yüzde 80’i ise yabancı para cinsinden. Şapkacı, “Bazı AVM’lerde yatırımcıların bir kısmı bırakın krediyi, faizi bile ödeyemiyor. Aidatını bile ödeyemeyen var” dedi. Şapkacı, 9 AVM’ye verilen üç aylık geçici mühletten sonra, bankaların ciddi baskısı olursa diğer yatırımcıların da bu yönde kararlar alabileceğine işaret etti. Öte yandan Şapkacı’nın verdiği bilgilere göre, perakende sektöründe sağlanan toplam satış hacminin yaklaşık 50’si AVM’ler tarafından geliyor. Şapkacı, 2024’te açılacak yaklaşık sekiz AVM olduğunu da söyledi.

- 76 milyon ziyaretçi

- 15 bin çalışan

- 900 milyon Euro borç

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- 50 milyar TL 9 AVM’de perakendecilerin yarattığı yıllık ciro