7 milyar TL’lik fonu otomatik yönetiyor

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Konuyla ilgili konuşan Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, “Garanti BBVA Emeklilik olarak katılımcılarımızın fon konusundaki tüm ihtiyaçlarını karşılamayı ve fonlarını iyi yöneterek birikimlerini artırmalarını hedefliyoruz. Fon Koçu’ndan faydalanan her üç kişiden biri Otomatik Fon Koçu’na geçti. Şu anda Otomatik Fon Koçu, 60 binden fazla müşterimizin 7 milyar TL’den fazla fonunu yönetiyor. Son 1 yıl içerisinde bu müşterilerimize Otomatik Fon Koçu ile yüzde 89’u bulan enflasyon üzerinde bir getiri sağlamaktan dolayı çok memnunuz” dedi.