×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

7 milyar TL’lik fonu otomatik yönetiyor

Güncelleme Tarihi:

#GARANTİ BBVA Emeklilik#Otomatik Fon Koçu#Burak Ali Göçer
7 milyar TL’lik fonu otomatik yönetiyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 07:00

GARANTİ BBVA Emeklilik, Otomatik Fon Koçu ile 60 binden fazla müşterisinin 7 milyar TL’den fazla fonunu yönettiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Konuyla ilgili konuşan Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, “Garanti BBVA Emeklilik olarak katılımcılarımızın fon konusundaki tüm ihtiyaçlarını karşılamayı ve fonlarını iyi yöneterek birikimlerini artırmalarını hedefliyoruz. Fon Koçu’ndan faydalanan her üç kişiden biri Otomatik Fon Koçu’na geçti. Şu anda Otomatik Fon Koçu, 60 binden fazla müşterimizin 7 milyar TL’den fazla fonunu yönetiyor. Son 1 yıl içerisinde bu müşterilerimize Otomatik Fon Koçu ile yüzde 89’u bulan enflasyon üzerinde bir getiri sağlamaktan dolayı çok memnunuz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#GARANTİ BBVA Emeklilik#Otomatik Fon Koçu#Burak Ali Göçer

BAKMADAN GEÇME!