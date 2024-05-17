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500 milyon dolarlık sürdürülebilir Eurobond

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#Eurobond#TÜRK Telekom#Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi
500 milyon dolarlık sürdürülebilir Eurobond
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 07:00

TÜRK Telekom, Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında 500 milyon dolar tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirdi.

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Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla sürdürülebilirlik anlayışımızı bir adım daha ileriye taşıyan önemli bir kilometre taşına imza attık. Finans sektörü dışında Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi hazırlayan Türkiye’deki ilk şirket olarak 500 milyon USD tutarında ilk Sürdürülebilir Eurobond ihracımızı gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz fon ile yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sağlayan projeler başta olmak üzere birçok yeşil projeye olan yatırımlarımızın finansmanını sağlayacağız” dedi. Tahvil ihracı öncesinde Avrupa, Asya ve Amerika’dan 55’in üzerinde yatırımcı ile görüşüldü. 177 kurumsal yatırımcıdan/fondan ihraç büyüklüğünün yaklaşık 5 katı kadar talep geldi.

 
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#Eurobond#TÜRK Telekom#Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi

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