47 ilaç geri ödeme listesine alındı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 47 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Bakan Işıkhan, 3 kanser, 3 multipl skleroz, 1 immunosupresan, 7 antibiyotik, 6 kan, 3 diyabet ilacının listede yer alacağını söyledi.
Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 19, 2024
İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.https://t.co/xsUhm8cOjk pic.twitter.com/crBc5HxARr