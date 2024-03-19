×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

47 ilaç geri ödeme listesine alındı

Güncelleme Tarihi:

#İlaç#Geri Ödeme#Liste
47 ilaç geri ödeme listesine alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 09:24

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.

Haberin Devamı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 47 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, 3 kanser, 3 multipl skleroz, 1 immunosupresan, 7 antibiyotik, 6 kan, 3 diyabet ilacının listede yer alacağını söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İlaç#Geri Ödeme#Liste

BAKMADAN GEÇME!