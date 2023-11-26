4 bin TL’den başlayan fiyatlar Ocak’ta 2-3 kat artıyor: Kayak sezonu başlıyor

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Kar yağışlarının başlamasıyla kayak severler tatil planlarını yapmaya başladı. Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerindeki otellere şimdiden rezervasyon telefonları geliyor. Uludağ, Kartepe, Erciyes, Palandöken ve Sarıkamış’ta bulunan kayak merkezlerinde aralık ayının ortasından itibaren yeni sezonun başlaması bekleniyor. Biz de 5 yıldızlı tam pansiyon otelleri, kayak pistleri, snowboard ve teleferik gibi çeşitli aktiviteleriyle kayak severlerin tercih ettiği bu lokasyonlardaki otellerin fiyatlarını araştırdık. Tur operatörleri ve telefonla aradığımız otellerden edindiğimiz bilgilere göre, bu kış 5 yıldızlı kayak merkezlerindeki otellerde konaklamanın geceliği ortalama 4 bin TL’den başlıyor. Ocak ayında ve sömestr döneminde ise bazı otellerde fiyatların iki-üç kat artması, gecelik fiyatın 7-8 bin TL’den başlaması bekleniyor.

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ULUDAĞ GECELİK 4.400 TL

-Bursa Uludağ’da 15 Aralık’tan sonra rezervasyon yapılmak istenirse gecelik fiyatlar 5 yıldızlı otellerde ortalama 4 bin 400 TL’den başlıyor. İki kişi 4 gece 5 gün için de yine 5 yıldızlı otellerde fiyatlar 18 bin ila 30 bin TL arasında değişiyor. Ocak ayında ise fiyatlar en az 2-3 kat artış gösteriyor. Ocak ayının ilk haftası tatile çıkılmak istenirse 4 gece 5 gün 2 kişilik otel fiyatları 30 bin TL’den başlıyor, 50 bin TL’yi buluyor. Sömestr tatilinde ise fiyatlar daha da artıyor, 22-26 Ocak tarihlerinde rezervasyon yapılmak istenirse de 4 gece 5 gün için fiyatlar ortalama 50 bin TL’den başlıyor.

BANSKO 139 EURO

-Yurtdışı alternatiflerine bakıldığında ise Bulgaristan’ın ünlü kayak merkezi Bansko öne çıkıyor. Türkiye’ye yakınlığı sebebiyle Türkler tarafından da tercih ediliyor. Tur operatörlerinden derlediğimiz bilgilere göre otobüs ile 3 gecelik Bansko turları kişi başı 139 Euro’dan başlıyor.

SARIKAMIŞ GEÇ AÇILIYOR

-Erzurum Palandöken kayak turizminde son zamanlarda öne çıkan destinasyonlardan. Palandöken’de sezonun açıldığı aralık ayında 4 gece 5 gün 2 kişilik konaklama fiyatları 17 bin TL’den başlarken en lüks otelde fiyatlar 30 bin TL’yi aşıyor. Kar yağışının etkili olacağı ocak ayında ise ortalama 15 bin TL’den başlayan 2 kişilik 4 gecelik fiyatlar otele göre 47 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

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Kars Sarıkamış’ta ise aradığımız otellerden aldığımız bilgiye göre bölgede doğal kar kullanıldığı için 21 Aralık gibi otellerin açılacağı bilgisini aldık. Bu tarihten sonra fiyatlara bakıldığında 4 gece 5 gün 2 kişi için 25 bin ila 40 bin TL arasında otel bulunabiliyor.

ERCİYES 30 BİN TL

-Kayseri Erciyes’te bulunan 5 yıldızlı kayak otellerinde de gecelik fiyatlar ortalama 4-5 bin TL’yi bulurken, ocak ayında fiyatlar çok fazla değişmiyor. Yine bu dönemde 4 gece 5 gün 2 kişi tatile çıkılmak istenirse 5 yıldızlı otellerde fiyatlar ortalama 30 bin TL’yi buluyor.

Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki otellerde de yine 4 gece 5 günlük iki kişilik fiyatlar 30 bin TL ila 53 bin TL arasında.