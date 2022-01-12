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35 milyarlık konut hamlesi

#Dap Holding#Konut#Proje
35 milyarlık konut hamlesi

Pandemi döneminde geliştirdiği ‘sağlıklı ev’ konsepti ile dikkat çeken Dap Holding yeni konut projelerine başlıyor. Az katlı, geniş yeşil alana sahip, balkonlu ve bahçeli evler üreteceklerini söyleyen Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “5 yılda yatırım değeri 35 milyar lira olacak 6 konut projesi hayata geçireceğiz” dedi.

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SALGIN dönemide tüketicinin konuttan beklentisi değişirken, DAP Holding, ‘sağlıklı ev’ konsepti ile öne çıktı. Yatay mimarinin esas olduğu, yeşil alanı fazla, balkonlu, teraslı ve bahçeli olarak tasarlanan bu evlere ilgi yoğun olunca şirket yeni yatırımlar için çalışmalara başladı. 2022 yılından itibaren başlattığı 5 yıllık iş geliştirme projeksiyonunu duyuran şirket, bu süreçte değeri 35 milyar lirayı bulan yeni projeler üreteceğini açıkladı.

İSTANBUL VE İZMİR

“2018 ve 2019 yılları arazi geliştirme dönemlerimizdi” diyen Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, bu arazilerde projelere başlayacaklarını belirtti ve şunları söyledi: “İzmir’de Mavişehir ve Çeşme’de üç büyük araziyi portföyümüze eklemiştik. İstanbul’da ise Beykoz ve Pendik’te de arsa stokumuz bulunuyor. Tüm bunlara Levent’te, bölgenin en büyük projesi olacak yeni yatırımımızı da eklediğimizde, Dap markası olarak kendimize 5 yılda 35 milyar liralık yatırım hedefi koyduk.” Şirketin güçlü özsermaye yapısı ile istikrarlı büyüdüğünü ifade eden Yılmaz, “Yatırım yaparken bölgenin arz talep dengesini, insanların ihtiyaçlarını, talep edilen konutları analiz ediyoruz, bilimsel bir çalışma yapıp veriler elde ediyoruz. Bu sayede güzel havada da, puslu sisli havada da büyümeye devam ediyoruz” dedi.

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35 milyarlık konut hamlesi

FIRSAT FİYAT DÖNEMİ

Konut sektöründe ‘fırsat fiyat’ diyebileceğimiz bir dönem yaşandığını belirten Ziya Yılmaz, “Pandemi günlerinde nitelikli konut arzında yavaşlama olmasına rağmen, konut talebi artarak devam ediyor. Küresel emtia fiyatlarındaki yükselişle birlikte, iç pazarda inşaat maliyetleri ortalamaya bakacak olursak yüzde 100’ün üzerinde artmış durumda. Bazı kalemlerde artış 18 aylık dönemde yüzde 400’e yaklaşıyor. Maliyetlerdeki bu artış nedeniyle bugün konut alan, gelecek aya kıyasla çok daha uygun fiyatla konuta erişmiş oluyor” diye konuştu. Yılmaz son dönemde konutun yeniden ‘güvenli liman’ olarak görülmesinin de talebi arttıran faktörlerden olduğunu ifade etti. 2021 yılında Çekmeköy’deki Ormanköy ve Nişantaşı Koru projeleriyle, Emlak Konut GYO projeleri içinde hasılat şampiyonu olduklarını belirten Ziya Yılmaz, geçen yıl bin konutun teslimini gerçekleştirdiklerini, bu yıl da yine bin konut teslimi planladıklarını dile getirdi.

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YURTDIŞINA ÇIKIYOR

TÜRKİYE’de konut geliştirme anlamında ciddi bir know-how olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Türk markalı konut geliştiricilerinin dünyaya açılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sayede, buradan sağlanacak kaynakla milli gelirimize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yurtdışı pazarlarla ilgili araştırma süreçlerimiz devam ediyor. Bununla ilgili olarak da ilk çalışmamıza Portekiz’in başkenti Lizbon’da başladık” dedi. Yabancıların Türk gayrimenkul piyasasına igisinin de katlanarak arttığını belirten Yılmaz, bu yıl yabancıya yaklaşık 70 bin konut satışı yapılmasını beklediklerini kaydetti.

HIZLI İNŞAAT ÇÖZÜMÜ

ARTAN emtia fiyatları nedeniyle birçok sektörde maliyet hesabı yapmanın zorlaştığını dile getiren Ziya Yılmaz, inşaat sürelerine dikkat çekti. Maliyet hesabı yapabilmek adına bundan sonra projelerde inşaat sürelerinin kısalacağını söyleyen Ziya Yılmaz, “Mesela Çekmeköy projemizde sözleşmede 36 ay taahhüdümüz vardı, 18 ayda hayata geçirdik. Şimdi bakınca keşke daha kısa olsaydı diyorum. Bundan sonra ekipleri genişleterek konutları daha kısa sürede teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

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#Dap Holding#Konut#Proje

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