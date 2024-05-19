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300 milyon TL’lik ikramiyeye hücum

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#Çılgın Sayısal Loto#İkramiye#Diyarbakır
300 milyon TL’lik ikramiyeye hücum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 07:00

Çılgın Sayısal Loto’da 300 milyon TL’yi aşan ikramiyenin çekilişi dün (cumartesi) gerçekleştirildi.

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Şanslarını denemek isteyen vatandaşlar ise bayilere akın etti. Kuruluşundan bu yana 50’nin üzerinde ikramiye veren ve İstanbul’un ‘şanslı bayisi’ olarak bilinen Bahçekapı Gişesi’nde de hareketlilik vardı. Bayinin 3’üncü kuşak yetkilisi Ergün Yıldız, en son 2017 ve 2020 yıllarında büyük ikramiye verdiklerini ifade ederek, “Çekilişin uzun süre devretmesi dolayısıyla yoğunluk oldu. Tarihi gişe olduğumuz için de insanlar bizi tercih ediyor. Şanslı yer olarak görülüyoruz. Özellikle şehir dışından gelen müşterilerimiz çok fazla, bizden daimi oynayan, kargoyla isteyen müşterilerimiz var” dedi.

Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 17 Temmuz 2023’te gerçekleştirilen çekilişte, Diyarbakır Silvan’dan oynayan bir talihlinin kazandığı 247 milyon 659 bin 481 TL idi.

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#Çılgın Sayısal Loto#İkramiye#Diyarbakır

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