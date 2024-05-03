3. lojistik üssünü Türkiye’ye kurdu

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Mercedes-Benz Otomotiv, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kurduğu ve Türkiye’deki acentelerine parça tedariği sağlayacağı lojistik merkezinin açılışını gerçekleştirdi. 15 bin metrekarelik kapalı depolama alanına sahip merkezin kendi elektriğini kendisi üretecek şekilde tasarlandığı vurgulandı. Türkiye’nin Mercedes-Benz için özel olarak geliştirilen yüksek teknolojiyle donatılmış ambar yönetim sistemini kullanmaya başlayan 3’üncü ülke olduğu da açılış töreninde altı çizilerek belirtildi.

210 MİLYON TL YATIRIM

Merkezin açılış töreninde konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Yeni lojistik merkezimizi, müşterilerimize ve paydaşlarımıza daha iyi hizmet sunma vizyonumuz doğrultusunda şekillendirdik. Yenilikçi teknolojilerin kullanımıyla fark yaratan lojistik merkezimiz ile markamızın sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdünü de yansıtıyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımızı operasyonel mükemmeliyetle birleştirerek, sektörde öncü bir konumda olmaya devam ediyoruz” dedi.

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Şükrü Bekdikhan

100 KİŞİLİK EK İSTİHDAM

Tesisisin 22 bin metrekareye kadar büyütülebileceğini belirten Bekdikhan, “Tesisimiz ile enerji verimliliği, atık yönetimi ve karbon ayak izinin azaltılması gibi alanlarda öncü uygulamaları benimseyerek çevresel etkiyi en aza indirmeyi amaçlıyoruz. 210 milyon TL’lik yatırımla kurduğumuz yeni lojistik merkezimiz ile 100 kişilik ek istihdam sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALACAK

18 ayda tamamlanan merkez için özel olarak geliştirilen ambar yönetim sistemi dünyada üçüncü olarak bu tesiste kullanılıyor. Tamamen elektrikli makine ve ekipmanların kullanıldığı lojistik merkezi, çatısındaki GES projesi sayesinde kendi elektriğini üreten bir bina formatına sahip olacak. Etkin atık yönetimi ile azami geri dönüşüm sağlamasının yanı sıra tüm alanlarda enerji tasarrufunu sunan aydınlatma sistemi ile sürdürülebilir bir mimari sunuyor.