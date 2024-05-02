200 milyon dolarlık kamp fuarı

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Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen fuara 37 ülkeden 45 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Tiny house’lar ve karavanların yoğun ilgi gördüğü fuarda 200 milyon dolarlık iş hacmi oluştu.

CNR Holding CEO’su Can Özatay, “Fuarda 250 bin TL’den 8 milyon TL’ye kadar karavan var. Ayrıca 750 bin TL’den 3.6 milyon TL’ye kadar da tiny house’lar yer alıyor. 80’in üzerindeki marka, 5 bin metrekarelik alanda yeni ve en güzel ürünlerini sergiliyor. Son dönemlerde tiny house, karavan ve çadırlarla, halkımız özellikle tatil, konaklama ve hobi amaçlı ilgileniyor” diye konuştu.

Özatay, artan ilgi nedeniyle son çeyrekte bir fuar daha düzenleneceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fuara yoğun bir ziyaretçi katılımı oldu. Katılımcı firmalar da talepten memnun kaldı. Yılın ikinci Camp & Caravan ve Tiny House fuarını 24-27 Ekim tarihlerinde Mersin’de düzenleyeceğiz. Firmalar şimdiden Mersin fuarına hazırlanmaya başladı.”