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HaberlerEkonomi Haberleri20 Ocak BİM aktüel kataloğu yayımlandı! İşte BİM bu hafta kataloğu
GeriEkonomi 20 Ocak BİM aktüel kataloğu yayımlandı! İşte BİM bu hafta kataloğu
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Ekonomi
Haber Giriş: 18.01.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

20 Ocak BİM aktüel kataloğu yayımlandı! İşte BİM bu hafta kataloğu

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20 Ocak BİM aktüel kataloğu yayımlandı! İşte BİM bu hafta kataloğu
20 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM market raflarına her hafta salı ve çarşamba günleri fırsat ürünleri ekleniyor. Bu hafta markete buzdolabı 1.599 TL, davlumbaz 479 TL, desenli seramik saksı 12,90 TL, büyük sukulent çeşitleri 8,95 TL, lambader 199 TL, kitaplıklı çalışma masası 199 TL, sterilizasyon kutusu 139 T fiyatı ile gelecek. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
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BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta güncel olarak yayımlanıyor. Markete bu hafta da birçok çeşitte ürün gelecek. 20 Ocak 2021 BİM aktüel kataloğu içerisinde davlumbazdan televizyona, blender setinden oyuncağa, sukulent çeşitlerinden dikey ısıtıcıya, ev terliğinden valiz çeşitlerine, kanepe örtüsünden dikiş aksesuarlarına kadar birçok ürün bulunuyor.

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