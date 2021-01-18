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20 Ocak BİM aktüel kataloğu yayımlandı! İşte BİM bu hafta kataloğu
20 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM market raflarına her hafta salı ve çarşamba günleri fırsat ürünleri ekleniyor. Bu hafta markete buzdolabı 1.599 TL, davlumbaz 479 TL, desenli seramik saksı 12,90 TL, büyük sukulent çeşitleri 8,95 TL, lambader 199 TL, kitaplıklı çalışma masası 199 TL, sterilizasyon kutusu 139 T fiyatı ile gelecek. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
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