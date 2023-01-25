2 bin liranın altındaki tüm borçlar silinecek

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En kapsamlı yapılandırmada 2 bin liranın altındaki vergi ve cezalar silinecek. 31 Aralık 2022 öncesinde kesilmiş dört farklı trafik cezası varsa ve bunların toplamı 2 bin liranın altındaysa silinecek. Ancak dört cezanın toplamı 2 bin 500 liraysa hiçbiri silinmeyecek. Bu yapılandırmada vade uzayacak ancak her ay ödeme şartı getirilecek. Geçmiş yapılandırmalarda en fazla vade 36 aydı. Vade 48 aya çıkarılacak. Yeni yapılandırmaya Rekabet Kurulu, EPDK, SPK gibi kurulların idari cezalarının da gireceği öğrenildi. Belediyelere ödenen emlak vergisi borçları da yapılandırılabilecek. En kapsamlı yapılandırma kapsamına 10 milyon kişinin 470 milyar liralık borcu giriyor.

31 ARALIK ÖNCESİ BORÇLAR SİLİNECEK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 2 bin liranın altındaki vergi dairelerine olan borçların silinmesi düzenlemesi vergi dairesine olan tüm borçları kapsayacak. Vergi dairelerine olan vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan toplam borç silinecek. 2 bin liranın altındaki silinecek borçların 31 Aralık 2022 tarihinden öncesine ait olması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı yasa teklifine ve yapılandırmanın içeriğine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre kapsama trafik cezası da, Kabahatler Yasası da, kira beyanı da girecek. Üç farklı ceza varsa ve toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa silinecek.

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DÖRT AYRI CEZA VARSA NE OLACAK?

Bir vatandaşa ait 3 farklı ceza ya da 3 farklı trafik cezası varsa ve bunların toplamı 2 bin liranın altındaysa silinecek. Geçen yıl seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası 427 lira, kırmızı ışıkta geçmenin cezası da 427 liraydı. Bir vatandaşın 3 kırmızı ışıkta geçme cezası varsa bunun toplamı bin 281 liraya denk geliyor. Eğer vergi dairesine takibe gitmişse borçların hepsi silinecek. Emniyet Genel Müdürlüğü trafik şube birimleri kestikleri cezayı Maliye Bakanlığı’na bildiriyor. Bu cezaların yanı sıra seyir halinde cep telefonu kullanma cezası da varsa toplam ceza tutarı bin 708 liraya ulaşacak. 2 bin liranın altında kaldığı için bu cezaların hepsi silinecek.

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5 CEZA VARSA SİLİNMEYECEK

Vatandaşın 5 ayrı trafik cezası varsa ve bu cezaların toplamı 2 bin 500 liraysa borçların hiçbiri silinmeyecek. Vatandaşın 5 ayrı trafik cezasının toplamı 2 bin 500 lira ancak bunlardan 4’ünün toplamı 2 bin liranın altında kalıyorsa bu borçların hiçbiri silinmeyecek. Yani borcun 2 bin liraya kadar olan kısmının silinmesi düşünülmüyor.

VERGİ BORÇLARI DA KAPSAMDA MI?

Vergi dairesine olan tüm borçlar silineceği için gelir vergisi de, KDV de dahil olacak. Diyelim ki bir ev sahibi geçen yıl elde ettiği kira gelirini eksik beyan etti ve bin 900 liralık cezası var. Bu da silinecek. Ancak bu kişi örneğin ayrıca bir de 427 liralık kırmızı ışıkta geçmeden ceza almış durumda. Gelir Vergisi ve kırmızı ışık cezasının toplamı 2 bin liranın üstünde olduğu için borç silinmeyecek, isterse yapılandırmadan yararlanabilecek.

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YASA ÇIKMASI GEREKİYOR

2 bin liranın altındaki borçların silinmesi için yapılandırmanın içinde olacağı yasa teklifinin önce TBMM’ye sunulması, görüşülmesi, kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

BAŞVURUYA GEREK KALMAYACAK

Bu borçların herhangi bir başvuruya gerek kalmadan otomatik silineceği belirtiliyor. Vergi dairesinin takibinde olduğu için bu borçlar zaten Maliye Bakanlığı tarafından biliniyor.

AYLIK ÖDEME ŞARTIYLA 48 AY VADE

Yeni yapılandırma çalışmalarında özellikle esnaf kesiminin talep ettiği uzun vade ödeme seçeneğinin de hayata geçirilmesinin planlandığı öğrenildi. Şimdiye kadar getirilen yapılandırmalarda 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme seçeneği getirildi. Ödemeler ise iki ayda bir yapıldı. Yeni yapılandırmada ödeme vadesinin 48 aya çıkarılmasının planlandığı dile getiriliyor. Ancak bu seçeneği tercih edenler her ay ödeme yapacaklar. Geçmiş yapılandırmalarda iki ayda bir ödeme yapılıyor, bir takvim yılında 2 kere ödemeyi aksatanların yapılandırması bozuluyordu.

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PEŞİN ÖDEMEDE FAİZİN YÜZDE 90’I SİLİNECEK

Geçmiş yapılandırmalardaki peşin ödeme seçeneğinin aynen bu yapılandırmaya taşınacağı belirtildi. Peşin ödemelerde faizin yüzde 90’ı silinecek.

EMLAK BORÇLARI DA KAPSAMA GİRECEK

Yapılandırma kapsamına belediyelere ödenen emlak vergisi borçları ile gümrük borçlarının da gireceği öğrenildi.

BAKAN NEBATİ: GEÇİCİ VERGİLER İSTİSNA TUTULDU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir İl Programı’nda “Yapılandırma Kanunu” hakkında bilgiler verdi. “Teklifle, vergi ve prim borçları başta olmak üzere, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna süresinde ödenememiş borçların cezaları kaldırılmasını getiriyoruz” diyen Nebati, hazırlanan kanun teklifinin vergi dairesine ödenmesi gereken bütün borçları kapsayacağını söyledi. Nebati, “Bir istisna var o da 2022 için ödenmesi gereken geçici vergiler. Onlar da zaten beyanname verme süresine kadar ödenmezse terkin edildiği için kapsama alınmadı. Ayrıca, davalı olan vergi ve prim dosyalarındaki ihtilafları sonlandırarak ödeme imkânı da getiriyoruz” diye konuştu.

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MATRAH ARTIRIMI DA KAPSAMA GİRECEK Mİ?

Yapılandırmada matrah artırımı da yer alacak. Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak. Matrah artırımı ile geriye dönük beş yıl için matrah artırım oranları ve asgari matrah artırım tutarları belirlenecek. Bu tutarlara göre artırım yapılması halinde mükellefler denetimden kurtulacak. Peki matrah artırımı 2022 için geçerli olacak mı? Kurumlar Vergisi beyanı nisanın sonuna kadar beyan edilecek. Teklif şubatta yasalaşsa bile başvurular mayıs ya da haziranda başlayacak. Yani henüz beyanname verilmemiş olacak. Bu nedenle de matrah artırımında 2021 ve öncesi yılların da olacağı dile getiriliyor.