2.5 milyon kişi daha emekliliği bekliyor

Haberin Devamı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar’da (EYT) son durumu açıkladı. Işıkhan, sistemde 2.5 milyon vatandaşın daha EYT’li olmak için beklediğini söyledi. Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nda gazetecilerle bir araya gelen Işıkhan gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK

Bayram ikramiyelerini 3 bin liraya yükselttiklerini belirten Işıkhan şöyle devam etti:

“Takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak. En düşük memur emeklisi maaşı şu an için 14 bin 600 lira. Kök aylığı ise 10 bin liranın altında olan 4 milyon emeklimiz var. Bunların dışında özellikle sosyal hayata dair, emeklilerimizin yararlanabilecekleri hizmetler için dinamik ve kullanışlı bir altyapı oluşturacağız.”

Haberin Devamı

MARKETLERLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Emekliler için birtakım anlaşmalar yapıldığını vurgulayan Işıkhan “Ayrıca yerli ve milli ödeme sistemimiz olan Troy ile ve bankalarla yaptığımız protokol çerçevesinde, emekli kartları aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde, giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak” şeklinde konuştu.

BELEDİYELERDEN BORÇ TAHSİLATI BAŞLADI

Belediyelerin SGK’ya olan borçlarının da tahsil edilmeye başlandığını açıklayan Işıkhan, “Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’muza olan borçlarını 31 marttan sonra tahsil etme sürecine başladık. Belediyelerimizin borçları seçim öncesinde de gündeme gelmişti. Bu konuda da tahsilat sürecini hızlandırdığımızı söyleyebilirim” dedi.

GÜNDE BİR KEZ UZAKTAN MUAYENE

Son yaptıkları düzenlemelerle sesli ve görüntülü sağlık hizmetlerinin de geri ödeme kapsamına alındığını ifade eden Işıkhan, “Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu alınacak. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir adetle sınırlandırıldı” ifadelerini kullandı.

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ

Işıkhan, memur sendikalarının son açıklanan tasarruf tedbirleriyle ilgili yaptığı itirazları da değerlendirdi. “Tasarruf tedbirleri ile ilgili ne gerekiyorsa hep birlikte elimizi taşın altına koymak zorundayız” diyen Işıkhan şöyle devam etti: “Temel hedefimiz hem Türk lirası’nın verimini artırmak hem de satın alma gücünü yükseltmek. Çünkü paranızın değeri arttıkça enflasyon düştükçe refah düzeyi yükseliyor. Biz bu çerçevede kalıcı refahı hedefliyoruz.”