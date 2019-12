Şükür duası nedir ve nasıl yapılır? Şükür duası Arapça ve Türkçe okunuşu

Şükür duası, Allah'ın bizlere vermiş olduğu, nimetlere, sağlığa, ilme, akla teşekkür etmek amacıyla yapılır. Kur'anı Kerimde sürekli olarak değinilen şükür duasına, peygamber efendimiz de daima bahsetmiştir. Peki şükür nedir ve ne için yapılır. Arapça ve Türkçe anlamlarını burada bulabilirsiniz.

Şükür Duası

Şükür duası Allah'ın bu dünyada bize bahşettiği tüm her şeye teşekkür etmek amacıyla yapılan, bereketi artıran bir ibadettir. Alimler duanın sabah ve akşam dönemlerinde okunmasının, hayırlı olduğuna işaret ederler.

Sabah namazında ve akşam namazı sonrasında bu dua okunarak, Allah'a teşekkür edilebilir. Şükür duasının faziletleri oldukça fazladır. Kimi alimler okunmasının, kalbi ferahlattığını, zihni geliştirdiğini ve huzuru arttırdığını söylerler. Peki, şükür duası nasıl okunmalıdır. Arapça ve Türkçesi nedir?

Şükür Duası Arapça ve Türkçe

Allah'ın bize bahşettiği akıl başta olmak üzere, nimetlerine, verdiği sıhhate ve her nefese şükür etmek amacıyla dua paylaşalım. Önce Arapça sonra Türkçe anlamını burada bulabilirsiniz.

Arapça

Allahümme inni es'elüke min hayri ma seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve'neuzü bike min şerri meste'azeke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve ente'l müstean ve aleyke'l belağ ve la havle ve la kuvvete illa billah.

Türkçe

Allah'ım senin peygamberin Muhammed'in senden dilediklerini bende dilerim. Peygamberin sana sığındığı şerlerden bizler de sana sığınırız. Yardım ancak senden dilenir ve beklenir. İnsanı dünya ve ahiretin muradına eriştiren ancak sensin. Günahtan kaçmak için güç, ibadet edebilmek için kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılır. (Tirmizi 89)

Şükür Duası Nasıl Yapılır?

Şükür Allah'ın bize verdiklerine teşekkür niyazında yapılır. Peygamber efendimiz, güzel bir haber aldığında şükür duası yapar, şükür namazına kalkardı. Şükür duası yapmak için abdest almanın fazileti alimler tarafından bildirilir. Bir kimse şükür duası yapmak isterse, öncesinde temizlenmeli, abdestini almalı ve duaya başlamalıdır.

Kişinin namaz sonrasında duayı yapması daha faziletli olacaktır. Çünkü peygamberimiz öyle yapmıştır. Eğer ki kişinin abdest alacak ve namaz kılacak imkanı yoksa, şükür duası yapabilir. Şükür duası abdeste ve namaza şartlı olarak yapılmaz. İstenildiği her zaman her yerde Allah'a dönülerek, el kaldırılarak veya içten yapılabilir.

Şükür Duası Fazileti

Şükür duasının faziletleri oldukça fazladır. Her şeyden tüm dünyanın malı ve mülkü verilse bile kazanılamayan huzuru artırır. İnsanın bedenen ve zihnen daha sağlıklı olmasını sağlar. Allah'a karşı gönülden yapılan şükür duası, verilen nimetlere karşı teşekkür edildiğini belirtir.

Ancak Allah bize muhtaç olmadığından bu duayı sadece şükranlarımızı sunmak, aciz oluşumuzu belirtmek için yaparız. Alimler kim ki şükür namazını ve duasını eksik etmeyerek her gün yaparsa, Allah'ın en sevdiği dostu ve arkadaşı olur. Allah, şükür edenleri sevdiğini Kur'anda birçok kez belirtmiştir.

Şükür Duası Neden Yapılır?

Allah'ın bize verdiği akıl ve beden, tüm ihsanları için şükür duası yaparız. Bazen beklediğimiz sevinçli bir haber aldığımız zaman yine şükür duası yaparız. Sadece beklentilerimiz karşılanırken, sevinçliyken değil, her zaman her iş için Allah'a şükür edilmelidir. Sonucu ister güzel ister kötü olsun, Allah'a her daim vermiş olduğu her şey için şükür edilmelidir. Allah, Kur'anda insanların teşekkürüne muhtaç olmadığını, kim ne yaparsa ancak kendisi için yaptığını birkaç kez tekrar ederek belirtir.

Bizler de şükür duasını yaparken samimi olmalıyız. Elbette o bizim yaratıcımız, sahibimiz olduğu için ondan istemeliyiz. Fakat bunu sadece sevinçlerde değil, aynı zamanda sıkıntılarda bile yapabilmeliyiz. Allah şükür edip sabredenlerle beraber olduğunu belirtmiştir. Peygamber efendimiz, yanına gelen insanlara her zaman şükür etmelerini istemiştir.