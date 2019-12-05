Kenzül-arş duası nedir, fazileti nelerdir? Kenzül-arş duası Arapça ve Türkçe okunuşu

Dinimizde duanın yeri ve önemi çok büyüktür. Allah ve peygamberimiz dua etmemiz konusunda sık sık hatırlatmalar yapmışlardır. Herhangi bir isteğimiz olduğunda, başımız sıkıştığında, onulmaz derde düştüğümüzde, ilk başvurduğumuz duadır. Salihane dileklerle ve sadece Allah’tan isteyerek dua ettiğinizde duanızın karşılık bulduğunu görmüşsünüzdür.



Kendi bildiğiniz gibi dua edebileceğiniz gibi, peygamberimizin, salih insanların ve velilerin ettiği dualardan da edebilirsiniz. Bazı dualar vardır ki, Allah katında daha çok makbul görür ve güçlüdürler. Bu dualardan biri de Kenzül-arş duasıdır. Bu dua, Allah’ın sırlı isimleri hürmetine yapılır. Her türlü sıkıntınızda, hacetinizde ve olmasını istediğiniz hayırlı bir işinizde bu duayı okuyabilirsiniz.

Kenzül-arş duası Nedir?



Kenzül-arş duası her ne kadar Kuran’da geçmese de sahih dualardan biridir. İmam Ali tarafından düzenlendiği varsayılan Mecmuatul Ahzap kitabında geçmektedir. Ayrıca Bediüzzaman Hazretlerinin 29. kitabında da bu duayı görebilirsiniz.



Kenzül Arş, her türlü hacet, dilek, hastalık, şer gibi durumlarda okunması tavsiye edilen bir duadır. Allah’ın Hakk, Mübin, Adl, Hakem, Metin gibi mübarek isimleri kullanılarak, peygamberler ve melekler şahit gösterilerek dua edilir.

Kenzül-arş duası fazileti

Kenzül Arş duasının fazileti ve hikmeti çok büyüktür. Allah katında makbul gören ve geri çevrilmeyen güçlü bir duadır. Peygamber Efendimiz, Hz. Ali, Hz, Ebubekir, Hz. Osman ve Hz. Ömer tarafından duanın gücü ve hikmeti sıklıkla dile getirilmiştir. Her müslümanın ömründe en az bir kere bu duayı okumasını tavsiye etmişlerdir.



Zor duruma düştüğünüzde, başınız sıkıştığında, yardıma ihtiyacınız olduğunda bu duayı okuyabilirsiniz. Duanın daha etkili olabilmesi için öncelikle Fatiha, İhlâs, Kafirun, Felak, Nas surelerini üçer defa okuduktan sonra bu duayı okumalısınız. Bu duayı okursanız, bütün varlıkların şerrinden, her türlü hastalıktan korunursunuz.



Gece yarısı veya imsak vaktinde iki rekat namazın her rekatında Fatiha ve İhlas okuyup, selamdan sonra bu duayı okuyabilirsiniz. Böylece hem bu dünyada hem de ahrette istediklerinize nail olabilirsiniz.



Bu duayı, bir kâğıda Arapça yazıp, yanınızda taşıyabilir ya da yastığınızın altına koyabilirsiniz. Bunu yaparsanız çalınan mallarınız bulunur, evinizden kaçan geri döner.



Genel olarak bu duanın faziletini şöyle sıralayabiliriz;



1-Hayatınızdaki olumsuz gelişmelerden refaha çıkmak, depresyondan kurtulmak istiyorsanız;

2-Kara sevdaya düşmüşseniz, sevdiğinize kavuşmak istiyorsanız;

3-Okul veya iş için sınava girecekseniz, sınav stresi yaşamak istemiyorsanız;

4-Sağlık problemleri yaşıyorsanız, biran önce sağlığınıza kavuşmak istiyorsanız;

5-ihtiyacınız olan hacetlerinizi elde edebilmek için bu duayı okuyabilirsiniz.



Kenzül-arş duası Arapça



Kuran’ı Kerim Arapça indirildiği ve yazıldığı için bu nedenle bütün duaların da orijinalleri Arapçadır. Eğer Arapça biliyorsanız veya Kuran harflerini tanıyorsanız, duayı Arapça rahatlıkla okuyabilirsiniz. Bir kağıda yazıp üzerinizde taşıyabilirsiniz. İsterseniz cep telefonunuza indirip, istediğiniz yerde ve zamanda okuyabilirsiniz.



Duayı Arapça okuyup, anlamını bilmeyebilirsiniz. Duada herhangi bir şeytani büyü, tılsım ve kötülük gibi unsurlar bulunmuyor. Sadece Allah’ın yüce isimleri kullanılarak yardım dileniliyor.



Kenzül-arş duası Türkçe Okunuşu

Kenzül Arş duasını sadece Arapça okumak zorunda değilsiniz. Duanın Türkçe okunuşu da bulunuyor. Ezberiniz kuvvetliyse ezberleyip öyle okuyabilirsiniz. Dua çok uzun olduğundan ezberlemek zorunda değilsiniz. Bir kağıt üzerinden de okuyabilirsiniz. Duayı içten, samimi ve sadece Allah’tan bekleyerek okumanız yeterlidir.



Duayı okurken kelimelerin ve harflerin nasıl okunduğuna dikkat etmelisiniz. Yanlış telaffuz nedeniyle kelimenin anlamını yitirmesini istemezsiniz. Bunun için de isterseniz bilen birinden dinleyip, takip edebilirsiniz.



Duanın Türkçe okunuşunu da bir kağıda yazıp, üzerinizde taşıyabilirsiniz. Yolculukta, bekleme yaparken veya istediğiniz yerde (tuvaletler hariç) çıkarıp okuyabilirsiniz.