Celcelutiye duası nedir? Arapça - Türkçe okunuşu ve fazileti

Cebrail’in (as), Peygamber Efendimize zımni vahiy olarak getirdiği bir dua rivayet ediliyor. Cebrail (as), bu duanın adının Bedi (Celcelutiye) olduğunu söylüyor. Bu duanın içinde Allah’ın İsm-i Azam, adı saklıdır. En geniş ve kapsamlı bir duadır.

Peygamber Efendimizin duayı içtihat etmesi ve yorumlaması derslerinin akabinde Hz. Ali (ra.) kasideye çevirmiştir. Süryanice yazılan bu kaside 24 dizeden oluşuyor.

CELCELUTİYE DUASI

Allah (cc), kullarına “bana dua edin, size icap edeyim.” Diye buyuruyor. Dilinizin döndüğünce ve ihtiyaçlarına göre dualar ediyorsunuzdur. Ettiğiniz dualar, ihtiyacınıza göre kısıtlı ve sınırlı dualardır. Fakat Celcelutiye duası, bütün duaları kapsayan en kapsamlı dua olarak dikkat çekiyor.

Hz. Ali’nin duayı kaside halinde yazması, Bediüzzaman, İmam Gazali gibi alimlerin şerh düşmeleri duanın gücünü ortaya koyuyor. Celcelutiye, yüksek tesirli ve etkili bir duadır. Dua içinde Allah’ın isimleri sıralandığından tam bir hazinedir. En büyük müjde de Allah’ın en büyük ismi olan İsm-i Azam, bu duada saklıdır.

Bu duayı okuyarak Allah’a sığınırsanız ve sadece O’ndan isterseniz, bu dünyada ve ahrette işleriniz kolaylaşacaktır. Hayırlara vesile olacağınız ve berekete kavuşacağınız müjdelenmiştir.

Ruhi, manevi, maddi sıkıntılarınızdan; bildiğiniz veya bilmediğiniz kötülüklerden, güzel amellere ulaşmak için bol bol bu duayı okuyabilirsiniz.

CELCELUTİYE DUASI FAZİLETİ

Celcelutiye duası, Allah’ın rahmetini celb etmesi sebebiyle bir rahmet hazinesi veya bir Cennet hazinesi olarak kabul ediliyor. Her türlü ihtiyacınıza yanıt veren bir duadır. Duada Allah’ın bütün isimlerini saydığınız, Allah’ı övüp, hamd-u senalar ettiğiniz için makbul bir duadır. Bu makbul duanın birçok fazileti bulunuyor.

1-Kuraklığa karşı 31 defa okuyorsunuz.

2- Korktuğunuz kişilerden olan emin olmak ve kötülüklerini bertaraf etmek için, bir Pazar sabahı vefk halinde yazarak, üzerinizde taşıyorsunuz.

3- Aile ve iş yeri ortamında sevgi ve hürmet için Pazartesi günü misk, safran ve gülsuyu ile vefk halinde yazarak üzerinizde taşıyorsunuz.

4- Ateş ve yangından korunmak istiyorsanız bu duayı 7 defa okuyup, ateşe üflüyorsunuz.

5- Gemiyle, tekneyle veya kayıkla denizdeyseniz, oluşacak fırtınaya karşı 31 defa okuyorsunuz.

6- Silahlardan ve etkisinden korkuyorsanız bir Salı günü öğle vakti bir kağıda yazıp, üzerinizde taşıyorsunuz. 7- Düşman şerrinden ve dilinden korunmak için, Çarşamba güneş doğmadan yazıp, üzerinizde taşıyorsunuz.

8- Bütün dertlerinizin şifa bulmasını istiyorsanız, kullanılmamış yeni bir kaseye vefki yazıp, temiz su dolduruyorsunuz. Yemek öncesinde içiyorsunuz.

9- Hamileler üzerlerinde taşırlarsa, doğumları kolay geçer.

10- Borçtan kurtulmak istiyorsanız, gülsuyu, zafiran veya miskle yazıp, üzerinizde taşıyorsunuz.

CELCELUTİYE DUASI ARAPÇA

Celceltuyie duası (kasidesi) orijinali Arapçadır. Arapça veya Kuran harflerini biliyorsanız rahatlıkla okuyabilirsiniz. Muska halinde üzerinizde taşımak istiyorsanız, Arapça olarak yazıp/yazdırıp öyle taşımalısınız. Her ne kadar dua basit bir dille yazılmış olsa da, Türkçeye çevrildiğinden anlam kayması yaşamamış olursunuz.

Duayı muska halinde üzerinizde taşıyabileceğiniz gibi, çerçeveletip, dükkanınıza, işyerinize de asabilirsiniz.

Dua Arapça, olmasına rağmen, Kuran’dan bir sure veya ayet değildir. Sadece Arapça harflerle yazılmıştır. Allah’ın isimleri ve sureler dışında Kuran’da yer almaz.

CELCELUTİYE DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Duayı mutlaka Arapça okumak veya etmek zorunda değilsiniz. Dilinizden dökülenleri, kalbinizle de tasdik ettikten sonra Türkçe okumanızda veya söylemenizde bir mahzur yoktur. Duanın Türkçe okunuşu da bulunuyor. Diliniz döndüğünce duanızı okuyabilirsiniz.

Duanın Türkçe okunuşunda da zorlanıyorsanız, Türkçe mealini okuyabilirsiniz. Türkçe okunuşunu ya da mealini yanınızda taşıyabilirsiniz. Dua saatiniz geldiğinde, cebinizden çıkarıp, okuyabilirsiniz. Duanın tamamını okumak zorunda değilsiniz. Duayı bir kez tamamen okuduktan sonra, o anki ruh halinize ve durumunuza bağlı olarak, belirli bölümleri de okuyabilirsiniz.