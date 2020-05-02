Son Dakika | Michael Frey, Fenerbahçe'ye dönecek mi? Açıkladı

Fenerbahçe'den kiralık olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg forması giyen Michael Frey, koronavirüsün futbol üzerindeki etkileri ve geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Frey'in açıklamaları;

Tekrar normal şekilde futbola dönmeyi dört gözle bekliyorum. Şu anda elimizde ne varsa, onunla yetiniyoruz. Çok çalışıyoruz takım olarak, salonda da ağırlık kaldırıyoruz. Böyle çalışmak güzel değil ama devam ediyorum.

Maçların taraftarlarla birlikte oynanmasını isterim ancak seyircisiz de olsa oynanması, hiç oynanmamasından daha iyidir. Umarım bu sezonu bir şekilde sona erdirebiliriz.

Oyuncularla aramızda ne olacağını tartışıyoruz, nasıl devam edeceğimize bakıyoruz. Biz fit kalmak için çalışıyoruz ve tekrar başladığında hazır olacağız. Bizim işimiz futbol oynamak ve mesleğimizin gereğini yapacağız.

FUTBOL OYNAMAK İÇİN DOĞDUM

Futbol dünyasında büyük değişiklikler olacaktır. Ancak sahadaki oyun aynı kalacak. Ben futbol oynamak için doğdum, küçük bir çocukken bunu fark ettim. Futbolun dışında yaşananlar da önemli ancak benim bu oyuna olan sevgimi hiçbir şey etkileyemez.

FENERBAHÇE'YE DÖNECEK Mİ?

Geleceğimle ilgili sakinim, bir endişem yok. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum her gün, evde çalışmalarımı yapıyorum. Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceğimi, Nürnberg'de kalıp kalmayacağımı düşünmüyorum şu anda.

Kız arkadaşımdan uzağım ama bana her gün güç veriyor. İsviçre'deki ailemle sürekli görüşüyorum, kardeşimle iletişimdeyim. 3 yıldır zaten yurt dışında oynuyorum, uzaklıklara alışmış durumdayım.(Sporx)