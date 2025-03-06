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Ismail Jakobs'tan sakatlık açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Ismail Jakobs#Süper Lig
Ismail Jakobstan sakatlık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 21:55

Galatasaray'ın defans oyuncusu Ismail Jakobs, sakatlığıyla ilgili sosyal medya hebasından açıklama yaptı.

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Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Senegalli defans oyuncusu Ismail Jakobs, açıklamalarda bulundu.

Jakobs, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kişisel olarak sosyal medyada konuşmayı sevmiyorum ama bir şeyler söylemenin zamanı geldiğini hissediyorum. Sakatlığım nedeniyle herkesten daha fazla üzgünüm, ancak her gün, sonunda geri dönüp savaşmak ve bu inanılmaz kulüp için her şeyimi vermek adına çok çalışıyorum. Her geçen gün, bir adım daha yaklaşıyorum. Beni destekleyen ve bana inanan herkese teşekkür ederim. Her zaman inanmayanlar olacak ama biz onlara yanıldıklarını kanıtlayacağız" dedi.

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#Galatasaray#Ismail Jakobs#Süper Lig

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