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Göztepe'de Paul Onuachu transferi gerçekleşmedi

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#Göztepe#Transfer#Paul Onuachu
Göztepede Paul Onuachu transferi gerçekleşmedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 15:40

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de transfer sezonunun bitimine 7 gün kala golcü arayışları sürerken, Paul Onuachu transferi gerçekleşmedi.

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Paul Onuachu’yu Göztepe’ye getirmek için yoğun çaba gösteren sarı-kırmızılı yönetim, Nijeryalı futbolcunun isteksiz olması nedeniyle transferden vazgeçti.

Southampton kulübü ile el sıkışan kurmaylar Onuachu’nun teklifi reddetmesi sonucu geri çekildi.

Adı Trabzonspor ile de anılan 30 yaşındaki futbolcunun bu sezon Southampton’da kadro planlamasında düşünülmediği bildirildi.

Geçen sezon Trabzonspor’da kiralık oynayan futbolcunun nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

Southampton, Onuachu’nun bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirlemiş ancak oyuncu transfer döneminde Avrupa’dan bir kulübe gitmemişti.

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#Göztepe#Transfer#Paul Onuachu

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