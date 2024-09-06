Transfer gündemi alev alev! Lemina, Yusuf Yazıcı, Onyekuru, Kostic... | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Haberleri

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Milli maç haftasıyla birlikte Süper Lig'e verilen arada transfer pazarı da hareketlendi. Galatasaray'ın Osimhen hamlesi sonrası orta saha ve kanat bölgesi için arayışları sürüyor.
Fenerbahçe'de sol bek ve 8 numara pozisyonları için transfer iddiaları ortaya atılıyor. Sezona çok iyi başlangıç yapan Beşiktaş ise eksik bölgelere takviye planlamalarını yapıyor.
Takımın başına Şenol Güneş'i getiren Trabzonspor'da da hareketlilik yaşanması bekleniyor. İşte güne damga vuran transfer iddiaları...
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosunu bildirmesine rağmen orta saha çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertli ekibin eski Galatasaray oyuncusu Mario Lemina'yı mercek altına aldığı aktarıldı.
Fenerbahçe'nin yeni transfer hedefi belli oldu. Sarı-Lacivertli ekip 2019-20 sezonunda Galatasaray'a kiralık olarak gelen Mario Lemina'yı renklerine bağlamak istiyor.
Kanarya'nın, Premier Lig ekibi Wolverhampton ile 1 yıllık sözleşmesi Lemina'yı bonservisiyle transfer etmek istediği belirtildi. Fenerbahçe'de yönetimin Wolverhampton ile kısa süre içinde temasa geçeceği ve 13 Eylül'e kadar transferi bitirmek istediği vurgulandı.
İddialara göre Mario Lemina da uzun süreli bir kontrat teklif edilmesi halinde Türkiye'ye dönmek istiyor. Aktarılan bilgilerde transferine Jose Mourinho'nun da sıcak baktığı 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyerindeki son transfere imza atmak istediği belirtildi. (Fanatik)
Fırtına’nın gündemine son olarak Danimarkalı yıldız Philip Billing geldi.
Başkan Ertuğrul Doğan bizzat bu konuda görüşmelerde bulunarak transferi bitirmeyi hedefliyor. Premier League’deki performansıyla dikkat çeken Billing, Trabzonspor’un orta sahasını güçlendirmek için görüştüğü isimlerden biri durumunda. 11 Haziran 1996’da Danimarka’nın Kopenhag şehrinde dünyaya gelen oyuncu 2019’dan bu yana Ada ekibinde ter döküyor. Orta sahada görev yapan oyuncu, Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyor.
Galatasaray'da sol kanat oyuncusu Filip Kostic’in kiralanması adına pazarlıklar devam ediyor. Juventus, Sırp yıldızı göndermek istiyor. Galatasaray Yönetimi de Kostic’i ikna etmek çalışıyor.
Lille'den ayrılan Yusuf Yazıcı, henüz hiçbir takımla anlaşma sağlayamayan milli futbolcu, kendisine talip olan Galatasaray hakkındaki kararını verdi.
Bonservisinin elinde bulunduran Yusuf Yazıcı ile Galatasaray, Lyon, Nice, Manchester United, Milan ve Tottenham'ın ilgilendiği kaydedildi. 27 yaşındaki futbolcu buna karşın hiçbir takımla anlaşma sağlayamadı.
Son olarak Kamal Gozo'nun haberine göre; Yusuf Yazıcı, kendisine teklifte bulunan Galatasaray'a transfer kararını iletti. Çıkan haberde 27 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızı kulübün teklifini reddettiği kaydedildi.
Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş döneminde 3. Yusuf Yazıcı dönemi de yaşanabilir. deneyimli teknik adamın henüz hiçbir takımla anlaşmayan başarılı oyuncuyla birebir bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Henüz takım bulamayan Yusuf Yazıcı, kariyerine Türkiye’de devam etmeye sıcak bakıyor.
Süper Lig ekibi Eyüpspor, Olympiakos'ta forma giyen Portekizli defans oyuncusu Ruben Vezo'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Kariyerini Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Fayha'da sürdüren Nijeryalı yıldızın Türkiye'ye geri döneceği öne sürüldü.
27 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'un talip olduğu iddia edildi.
Fanatik'in haberinde Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibinin yıldız futbolcuyla ilk teması kurduğu ve transfer görüşmelerinin başladığı kaydedildi.