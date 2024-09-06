Transfer gündemi alev alev! Lemina, Yusuf Yazıcı, Onyekuru, Kostic... | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Haberleri

YUSUF YAZICI İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Lille'den ayrılan Yusuf Yazıcı, henüz hiçbir takımla anlaşma sağlayamayan milli futbolcu, kendisine talip olan Galatasaray hakkındaki kararını verdi.

Bonservisinin elinde bulunduran Yusuf Yazıcı ile Galatasaray, Lyon, Nice, Manchester United, Milan ve Tottenham'ın ilgilendiği kaydedildi. 27 yaşındaki futbolcu buna karşın hiçbir takımla anlaşma sağlayamadı.

Son olarak Kamal Gozo'nun haberine göre; Yusuf Yazıcı, kendisine teklifte bulunan Galatasaray'a transfer kararını iletti. Çıkan haberde 27 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızı kulübün teklifini reddettiği kaydedildi.

Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş döneminde 3. Yusuf Yazıcı dönemi de yaşanabilir. deneyimli teknik adamın henüz hiçbir takımla anlaşmayan başarılı oyuncuyla birebir bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Henüz takım bulamayan Yusuf Yazıcı, kariyerine Türkiye’de devam etmeye sıcak bakıyor.