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Galatasaray'da Ismail Jakobs'un dönüş süresi uzadı!

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#GALATASARAY#Ismail Jakobs#Sakatlık
Galatasarayda Ismail Jakobsun dönüş süresi uzadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 18:29

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs için sıcak bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Rizespor deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, oldukça çekişmeli geçen maçta rakibini 2-1 mağlup etmiş ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'da tutmuştu.

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AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçları öncesi moral kazanan Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı - kırmızılılara sezon başında Monaco'dan 8 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Senegalli futbolcu, bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

Sports Digitale'in haberine göre 25 yaşındaki futbolcunun aşil tendonunda iltihaplanma meydana geldi.

Galatasarayda Ismail Jakobsun dönüş süresi uzadı

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Bu durum sonrası Jakobs'un sahalara dönüş sürecinin uzamasının beklendiği ifade edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada Jakobs'un Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimalinin çok düşük olduğunu dile getirmişti.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıkan Jakobs, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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#GALATASARAY#Ismail Jakobs#Sakatlık

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