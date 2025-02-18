Galatasaray'da Ismail Jakobs'un dönüş süresi uzadı!

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Rizespor deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, oldukça çekişmeli geçen maçta rakibini 2-1 mağlup etmiş ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'da tutmuştu.

AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçları öncesi moral kazanan Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı - kırmızılılara sezon başında Monaco'dan 8 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Senegalli futbolcu, bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

Sports Digitale'in haberine göre 25 yaşındaki futbolcunun aşil tendonunda iltihaplanma meydana geldi.

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Bu durum sonrası Jakobs'un sahalara dönüş sürecinin uzamasının beklendiği ifade edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada Jakobs'un Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimalinin çok düşük olduğunu dile getirmişti.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıkan Jakobs, 1 asist yapma başarısı gösterdi.