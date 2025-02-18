Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'nin organize ettiği Fenerbahçe ile yemek mektubuna cevap geldi!

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şubat ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında konuştu.



Özbek'in açıklamaları şu şekilde oldu;

"Başkanlık yaptığım sürece en ağır eleştirileri dahi saygıyla karşıladım. Bizim aldığımız terbiye bunu gösterir."

"Galatasaray Adası... Ada ile ilgili uzun zamandan beri çalışmaları yürütüyoruz. Tesisi kapattık. Şu anda çok detaylı bir çalışma içindeyiz. Adanın yapı şekli, ortada yaklaşık 6500 metre adanın yüz ölçümü, ortada 2500 metrekarelik bir kara parçası var, sağında solunda kazıklar üstünde oturtulmuş platformlar var. Yapımı üzerinden çok uzun süre geçmiş. Denizin ortasında kazıklar üstünde duran bir yapı... Dolayısıyla bazı endişelerim vardı, bunları gidermek için de bir su altı ekibiyle anlaştım. Biz burada zaman zaman 2000 - 3000 kişi ağırlıyoruz. Bu kazıklar ne durumda diye inceleme yaptırdım. 113 tane kazık saydık, 13 tanesi yerle temaslı, 100 tanesinin yerle teması kesilmiş."

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"100 tane kazığın yerle teması yok. Biz bunu görünce dehşete düştük. Beklemiyordum. Üzerine çıktık, 3 bin kişilik davetler yaptık. Allah korumuş. Yeni yaptığımız çalışmada kazık çakma makinesi getirdik, bir firmayla anlaştık. Havuzun etrafındaki platformların kazık çalışmasını yapıyoruz. İskelelerin altındaki kazıklar çürümüş. Oranın da kazıkları yapılıyor. Zeminin sağlamlaştırılması gerekiyor. Kırmızıyla işaretlenenler ayakları boştaki kazıkları, yeşille gösterilenler ayakları yere temas edenler. Bunlar bitmeden üyelerimizin Ada'ya girmesini sakıncalı buluyorum. Ne kadar sürecek, endişe etmeyin, kısa sürede bitecek. Sözleşmesini yaptık, ödemelerini de yapıyoruz."

FLORYA PROJESİ'NDE SONA GELDİK

Florya projesi... Sona geldik. İhaleye çıktık. İhale şartnamesini baya miktarda müteahhit satın aldı. İlgi çok fazla. Bazı ricalar oldu. Dendi ki, süreyi uzatın, gelemedik alamadık dendi, süreyi 15 gün uzattık. İhale sürecimiz yayınladığımız gibi devam ediyor. İnşallah nisan ayı gibi ihaleyi tamamlamaya çalışıyoruz. Söz verdiğimiz seviyede bu çalışmalar devam ediyor."

"Kemerburgaz'a taşınmak gibi mecburiyetimiz var. Futbol A Takımı için yerleşkemiz bitti. Görselleri de takdim etmek istiyorum. Kemerburgaz'da 15 bin metrekare yer yaptık. Videosu çok kısa sürdü."

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"OKAN HOCA FUTBOLCULAR ARTIK FLORYA'YA GİTMEK İSTEMİYOR DEDİ"

"15 bin metrekareye modern, bugün imrendiğimiz Avrupa kulüplerine gittiğimiz zaman, hatta Türkiye'deki kulüplerle yarışacak, bir çoğunun üstünde olacak bir tesis kazandırdık. Okan Hoca ile konuştum, 'Biz artık yazın hazırlık dönemindeki kampa da gitmeyiz, burada kamp faaliyetlerimizi sürdürürüz. Futbolcularımız da cumartesi günü Rize'ye gitmeden evvel son idmanı orada yaptık, konakladık, yediler içtiler. Futbolcular artık Florya'ya gitmek istemiyor' dedi."

"Kemerburgaz'ın birinci fazını tamamladık. İkinci fazda akademi binası var. Çok kısa sürede inşaatını tamamlayacağız. A Takımı'nın çalışmalarına zarar vermeden, onu da yıl sonuna varmadan tamamlamayı bekliyoruz."

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"Böyle bir projeye soyunduğunuz zaman, camia sizin arkanızdan geliyorsa; şu manada projenize destek veriyorlarsa, malzeme ve diğer bağışlar suretiyle sizi cesaretlendiriyorlarsa bu çok önemli. Bakın Kemerburgaz böyle bir proje. Finansmanın tamamı kulüp tarafından yapıldı. Anonim, tamamen Galatasaray Spor Kulübü finansal imkanları, genel kurul üyeleri desteğiyle yapıldı. Bundan daha güzel bir şey var mı! Birlik ve beraberliğin sembolü Kemerburgaz'daki tesisimizdir. Bu alışkanlığımız devam edecektir. Bundan sonraki tesislerde de aynı şeyi göreceğiz."

"RİCA EDİYORUM, CESARETLENDİRELİM"

"Dün futbol takımımız Rize'deydi. Dünkü maçı kazanmak suretiyle liderliğimizi koruduk. Ligde ilk 23 maçın 20'sini kazanan ve bunu ilk defa başaran bir takımdan bahsediyorum. 24 maçın 3'ünde sadece berabere kalmışız. Buna emek verenlere güzel bir alkış rica ediyorum. Cesaretlendirelim."

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"Perşembe günü terlerinin son damlasına kadar savaşacaklar ve Avrupa'da devam etmemizi sağlayacaklar. Perşembe günü kar bekleniyor. O soğuk havada zafer ateşini yakmak için sonuna kadar destek gerekiyor. Tüm taraftarlarımızı çağrı yapıyorum. Her zaman büyük destekçilerimiz, perşembe böyle ihtiyaç duyulan bir gün."

"PROJENİN OYUNUNA GELMEYECEĞİM!"

"Önümüzdeki hafta oynanacak maça kadar sabretmenizi rica ediyorum. Bizi sürekli kışkırtarak, kardeşi kardeşe kırmak isteyen projenin oyununa gelmeyeceğim. Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak bu toplumun ayarlarıyla oynamaya çalışmalarına izin vermeyeceğim."

"TFF'NİN DAVETİ SAMİMİYETSİZ"

"Dün, TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Yazı mealen şöyle; istişare toplantısı TFF başkanı tertip ediyor, Ali Koç'un ve benim de katılacağım bir toplantı olarak bahsediliyor yazıda. Mektup özetle, Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğunu, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Değerli Hazirun, şunu sormak gerekir; şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler akla geldi. 8 aydır görevdesiniz, neredeydiniz, hiç farkında değil misiniz Türk futbolunun geldiği noktadan."

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"TOPLANTININ TARAFI OLMAYACAĞIM!"

"Arkadaşlarla mektubun içeriğini paylaştım. Mektuptaki iyi niyetli gözüken ifadelere rağmen endişelerimi arkadaşlarıma dile getirdim. Söylenen ifadelere şüpheyle yaklaştım. Nitekim dünkü maçın oynanmasına 1 saat kala, TFF bu toplantıyı duyurdu. Daha henüz bizden bir cevap almadan, katılıyor muyuz katılmıyor muyuz diye cevap vermeden duyurdu. Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu anlamış oldum. Asıl amaçları başkaydı. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum! Bu toplantının tarafı olmayacağım."

"ÇOK ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

"Gerçekten futbol dünyası olarak, Türk futbolu olarak zor ve çok eziyetli dönemden geçiyoruz. Olaya bakar mısınız, Türk futbolunda sanki bugüne kadar, derbi sanki ilk defa oynanıyor, ilk yarıda derbi oynanmamış, o zaman kardeşlik, itidal çağrısına ihtiyaç duyulmamış. Ne zaman Galatasaray'ın sahasında oynanacağı zaman memleketin huzuru, Türk futbolundaki huzur gündeme geliyor. Bunun böyle olmadığının herkes farkında. Bugün geldiğimiz seviyeye bakınca, Galatasaray Spor Kulübü olarak hem memleketimizin huzuru hem Türk futbolundaki huzuru en çok isteyen biziz. Bugüne kadar olanlara sessiz kalıp önemli maçımıza 1 saat kala böyle deklarasyon yapıp, orada merhaba merhaba yapınca tüm problemler çözülecekmiş havası yapıp bunu basına da vermek bence güzel olmadı. Yapılmak istenen art niyetli davranışı tasvip etmiyorum.



