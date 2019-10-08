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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.10.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Bilgi Cup'ta şampiyon 'Özel Amerikan Robert Kolej'

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Bilgi Cup'ta şampiyon 'Özel Amerikan Robert Kolej'

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin klasikleşen yelken yarışı BİLGİ Cup’19, 15 liseden toplam 80 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Haliç sularında nefes kesen mücadelelerin yaşandığı yarışlarda ipi göğüsleyen okul Özel Amerikan Robert Koleji oldu

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Vira Yatçılık ve BİLGİ Yelken Kulübü tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen BİLGİ Cup’19’da kupalar sahiplerini buldu. 6 Ekim Pazar günü santralistanbul Kampüsü Kayıkhane’de gerçekleştirilen yarışmada, liseli sporcular en hızlı yelkenci olmak için yarıştı. Haliç sularını hareketlendiren, spor tutkunu gençlerin rekabet ettiği BİLGİ Cup’19, yarışmacı öğrencilerin ailelerine ve yelken tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşattı.

BİLGİ Cup’19 yelken yarışlarında rekabet eden 15 okul içinden birinciliği Özel Amerikan Robert Koleji göğüsledi. İkinciliği Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi alırken, Özel Eyüboğlu Koleji adını üçüncü sıraya yazdırdı.

15 liseden 80 öğrenci yarıştı

Bu yıl yedincisi düzenlenen BİLGİ Cup’19; Özel Eyüboğlu Koleji, FMV Özel Erenköy Işık Lisesi ve Fen Lisesi, Özel Irmak Okulları, İstanbul Erkek Lisesi, ModaFen Koleji, Özel Notre Dame De Sion Fransız Lisesi, Özel Amerikan Robert Kolej, Özel Saint Benoit Fransız Lisesi, Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi, Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesi, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi, TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi, Özel Üsküdar Amerikan Lisesi, Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak toplam 15 okulun katılımıyla gerçekleşti.

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