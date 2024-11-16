Türkiye 0-0 Galler (Uluslar Ligi maçı özeti)

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UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftasında A Milli Takım, Galler ile kozlarını paylaştı.

Kayseri'de oynanan mücadele 0-0 berabere sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısından fırsatlardan yararlanamadık ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Mücadelenin 89. dakikasında ise Kerem Aktürkoğlu penaltı vuruşunda toğu auta attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Milliler, 11 puanla liderliğini sürdürürken A Ligi bileti fırsatını son maça bıraktı. Galler'in puanı ise 9 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Yunus’un sağ kanattan içeri doğru pasında topla buluşan Arda'nın ceza sahasının hemen dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Darlow'da kaldı.

14. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası içinde önünde bulan Kerem’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

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33. dakikada Kerem’in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Yunus’un vuruşunda kaleci Darlow topu uzaklaştırdı.

41. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topu alan James topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Wilson'ın sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.52. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışında kontrol eden Yunus’un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

66. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

67. dakikada sağ kanattan aldığı topla çizgiye kadar inen Yunus topu müsait pozisyondaki Enes’e çevirdi. Enes’in kale önündeki şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

77. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Arda’nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

86. dakikada Yunus, ceza sahası içerisinde Willams’ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

87. dakikada Kerem’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

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Gözden Kaçmasın Türkiye - Galler maçından ekrana yansımayan görüntüler Haberi görüntüle

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Eren, Orkun, Hakan, Arda, Yunus, Kerem, Barış Alper.

Galler: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Wilson, Johnson, Roberts, James, Harris, Thomas, Sheehan.