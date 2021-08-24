Bursaspor teknik direktörü Fatih Tekke kimdir? Fatih Tekke'nin biyografisi

Forvet mevkinde forma giymiş, eski millî futbolcu Fatih Tekke 9 Eylül 1977 tarihinde dünyaya geldi. 16 yaşında Trabzonspor A takımına yükselen; Hami Mandıralı, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas, Abdullah Ercan, Ogün Temizkanoğlu, Orhan Kaynak'lı kadroda yer alan Fatih Tekke, tecrübesizliği ve agresifliği yüzünden Altay Spor Kulübü'ne kiralandı.



1998-99 sezonunda Trabzonspor'a geri döndü. Ama çalkantılı dönemlerden geçen Trabzonspor'da pek başarılı olamadı. Sürekli değişen teknik direktörler ve taktik anlayış içerisinde Fatih Tekke sürekli olarak farklı mevkilerde denendi ama başarılı olamadı ve gönderild

2002-03 sezonunda Trabzonspor'a geri döndü. Takıma katılmasıyla Trabzonspor 2 Türkiye Kupası'yla birlikte 2 lig ikinciliği kazandı. Ayrıca 2004-05 sezonunda 31 golle Süper Lig Gol Kralı ve UEFA Gümüş Ayakkabı sahibi oldu.



1997-98 sezonunda Altay'da kiralık olarak forma giydi. Altay'da futbol hayatını sürdürürken Çanakkale Dardanelspor maçında ayağı kırıldı.



2000-01 sezonu öncesi Trabzonspor'dan ayrılıp Gaziantepspor'a transfer oldu. Fatih Tekke, buradaki formuyla A millî takıma kadar yükseldi.



2006-2007 sezonunun başında 7.5 milyon € ücretle Trabzonspor'dan Rusya'nın Premier Lig ekiplerinden Zenit takımına transfer olmuştur.



FK Zenit forması ile 2007-08 sezonu Rusya Premier Ligi şampiyonluğu yaşamış ve UEFA Kupası Finalinde İskoçya'nın Rangers takımını yenerek UEFA Kupasını kaldırmıştır.



Finalindeki futboluyla UEFA internet sitesinde (uefa.com) sitenin okurları tarafından maçın adamı seçilmiştir. En son olarak Zenit takımıyla son UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Manchester United'i yenerek UEFA Süper Kupası'nı kazanmıştır.



10 Kasım 2009 itibarıyla kulübün resmi sitesindeki istatistiklere göre Rusya Premier Liginde, Rusya kupasında, UEFA Kupasında ve Şampiyonlar liginde toplam 84 maça çıkmış ve 30 gol atmıştır. Zaman zaman yedek kaldığı için takımı tarafından düşünülmediği medyada yer alsa da Rusya'da yeni başlayan sezona çok başarılı bir giriş yapmıştır.



Zenit forması ile 73 Premier Lig maçında 24 gol atmıştır.



Mart 2010'dan geçerli olmak üzere Rubin Kazan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Rubin Kazan formayı ile 5 maça çıkmış hiç gol atamamıştır.



MİLLİ TAKIM KARİYERİ



Fatih Tekke 6 kez Türkiye U-15 millî takım formasını giymiştir.

Türkiye U-16 millî takım forması ile 18 maça çıkmış bu maçlarda 5 gol atmıştır. 1994 yılında İrlanda'da yapılan Avrupa U-16 Futbol Şampiyonası'nda U-16 takımı ile şampiyonluk yaşamıştır.

Türkiye U-17 millî takım ile 10 maça çıkmıştır.

Türkiye U-18 millî formayı 13 kez giymiş, rakip takım filelerini 5 kez havalandırmayı başarmıştır.

1 kezTürkiye U-21 millî takım formasını giymiştir.

1998-2007 yılları arasında 32 kez A millî takım formasını giymiş, bu maçlarda 14 kez gol sevinci yaşamıştır.



TEKNİK DİREKTÖR KARİYERİ



29 Mart 2015 tarihinde Kayseri Erciyesspor ile sözleşme imzaladı.

21 maçta topladığı 17 puanla 16. sırada bulunan Denizlispor'un başına Şubat 2018'de getirildi. Tekke yönetiminde çıktığı 13 maçta 21 puan toplayarak 38 puana ulaştı ve Denizlispor'u küme düşme hattından çıkararak sezonu 15. sırada tamamlamasına katkı sağladı.

2019-2020 sezonunda 1.Lig ekiplerinden İstanbulspor’u çalıştırmaktadır.